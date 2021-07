RICHARD Donner, une star hollywoodienne connue pour avoir réalisé des films tels que le film des années 1980 Les Goonies, est décédé le lundi 5 juillet 2021.

Le réalisateur a laissé derrière lui sa femme, Lauren Shuler Donner, qui travaillait parfois comme partenaire de production de Richard.

Richard et Lauren ont travaillé ensemble sur une poignée de films au cours de leurs nombreuses années de mariage Crédit : Getty

Qui est Lauren Shuler Donner, la femme de Richard Donner ?

Richard Donner a rencontré sa femme et parfois collaboratrice Lauren Schuler Donner au début des années 1980, alors qu’il réalisait en 1985 Ladyhawke.

Lauren était une productrice en herbe après un divorce.

« J’avais 33 ans. J’essayais de me faire respecter et je ne voulais pas coucher avec le réalisateur », a-t-elle déjà plaisanté.

Depuis leur union amoureuse, le couple n’a travaillé ensemble en tant que producteur (elle) et réalisateur (lui) que sur quatre films, selon le Hollywood Reporter.

Ceux-ci comprenaient Ladyhawke, Radio Flyer, Assassins et Timeline.

S’adressant au site Web en 2008, Richard a déclaré :

« Nous aimons mieux notre mariage que l’entreprise. »

Shuler et Donner se sont mariés en 1985, après s’être rencontrés alors qu’ils travaillaient ensemble sur un film Crédit : Getty

« Nous collaborons sur d’autres (choses). Mais quand tu parles de scénarios, de projets et de choses comme ça, on ne peut tout simplement pas travailler ensemble, parce qu’elle ne m’écoutera pas !

« Les grands attributs de Lauren sont de travailler avec les réalisateurs, et elle est merveilleuse avec eux et s’entend bien et tout. Et je suis comme un vrai solitaire. Plutôt que de nuire à notre relation, il vaut mieux que nous ne travaillions pas ensemble.

Quand Richard et Lauren se sont-ils mariés ?

Shuler et Donner se sont mariés en 1985.

Lauren a qualifié son défunt mari de « l’homme le plus sexy du monde ».

Elle a ajouté que sa personnalité apparaît dans ses films, décrivant son mari comme « amusant, plus grand que nature, fort, fort, avec un grand cœur pâteux ».

Richard avait auparavant rendu hommage à sa femme, affirmant qu’elle était la « plus grande chose » qu’il ait retirée de l’industrie cinématographique.

Lauren a qualifié son défunt mari de « l’homme le plus sexy du monde » Crédit : Getty

« Je ne peux pas dire avec des mots à quel point tu comptes pour moi. Les mots n’étaient pas écrits », a-t-il déclaré.

Richard et Lauren ont-ils des enfants ?

Richard et Lauren n’ont pas eu d’enfants.

Donner aurait noué des liens étroits avec son jeune casting de « Goonies » – couvrant les frais de scolarité de Jeff Cohen et payant la réadaptation vitale d’un autre – l’acteur Corey Feldman.

Donner a déclaré à l’Associated Press dans une interview en 1985 que la jeune distribution l’avait aidé tout au long de la production.

« Je n’ai jamais eu d’enfants à moi, et ils sont devenus comme ma famille », a-t-il déclaré.