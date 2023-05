Qui est Lauren Sanchez ? Faits sur la fiancée signalée de Jeff Bezos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Quelques heures seulement après que le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, et sa femme Mackenzie ont annoncé leur divorce en janvier 2019, il a été rapporté qu’il voyait Lauren Sanchez depuis un certain temps.

Elle a commencé sa carrière en tant que journaliste et est maintenant multimillionnaire, philanthrope et pilote licenciée.

En mai 2023, des rapports affirmaient que Jeff et Lauren étaient fiancés.

Lauren Sanchez est un animateur de télévision lauréat d’un Emmy et un amour de longue date du fondateur et ancien PDG d’Amazon Jeff Bezos. Elle est sur le point d’obtenir une promotion sur ce dernier titre, car Page 6 a rapporté que Jeff avait posé la question à sa petite amie de longue date. Lauren et Jeff seraient fiancés, marquant une fin heureuse pour l’ancien PDG d’Amazon et sa petite amie aux traits d’union multiples.

On peut se demander si Jeff et Lauren pourraient devenir le premier couple marié dans l’espace. Lauren a révélé dans une interview du 25 janvier 2023 avec le le journal Wall Street que la société spatiale de Jeff, Blue Origin, prévoit d’envoyer un équipage entièrement féminin dans l’espace en 2024 et qu’elle le dirigera. Quelques mois auparavant, en novembre 2022, elle avait déclaré à CNN qu’elle se rendrait dans l’espace en 2023 – deux ans après que son partenaire ait quitté l’atmosphère terrestre pour la première fois.

Lauren, 53 ans, ne partage pas seulement un intérêt pour l’espace avec l’entrepreneur de 59 ans. Ils sont tous les deux passionnés par le changement climatique et ont tous les deux des familles à élever. Alors, qui est Lauren, une femme aux multiples casquettes ? Lisez la suite pour en savoir plus sur la future épouse de Jeff Bezos.

Comment Lauren et Jeff se sont-ils rencontrés ?

Lauren, Jeff et l’ex-femme de Jeff depuis 25 ans, Mackenzie, avait été amical pendant des années avant que la relation de Jeff et Lauren ne soit révélée au public (c’est-à-dire le jour même où Jeff et Mackenzie ont annoncé leur séparation). Le divorce de Jeff et Mackenzie a été réglé en avril 2019, tandis que la séparation de Lauren d’avec Patrick Whitesell a été finalisé en octobre de la même année. Jeff avait également été assez amical avec Patrick et avait même été photographié avec lui et Lauren peu de temps avant que Jeff n’annonce son divorce, selon PERSONNES. « Patrick et Lauren ont été intermittents pendant un certain temps et ont été séparés. [Patrick] savaient qu’ils se voyaient », a déclaré une source au point de vente.

Dans sa conversation avec Le journal de Wall Street, Lauren a jailli qu’elle et Jeff aimaient tout faire dans la vie ensemble. « Nous aimons être ensemble et nous aimons travailler ensemble. Nous volons ensemble. Nous travaillons ensemble. Nous sommes ensemble tout le temps », a-t-elle déclaré.

Elle a également fait l’éloge de certaines de ses choses préférées à propos de Jeff, qui fait partie des cinq personnes les plus riches du monde au moment d’écrire ces lignes. « Il est vraiment drôle. Il me fait rire tout le temps. Il peut être maladroit », a-t-elle noté. Elle a ensuite révélé leur rituel spécial du dimanche matin : Jeff se lève tôt et prépare « les meilleures crêpes du monde ».

Comment Lauren a-t-elle atterri sur les étoiles?

La journaliste née au Nouveau-Mexique a commencé sa carrière professionnelle en tant que journaliste de divertissement basée à Los Angeles pour Fox News, selon IMDb. Elle passe ensuite au reportage sportif en 1996 et anime notamment la première saison de Donc tu penses pouvoir danser en 2005. Elle a également travaillé comme journaliste de divertissement sur Supplémentaire et a hébergé Fox’s Bonne journée LA entre 2011 et 2017. Sa carrière à la caméra lui a également valu plusieurs rôles de présentatrice dans des films et des émissions de télévision au fil des ans, bien qu’elle ait également joué quelques personnages différents.

Malgré une carrière enviable, Lauren a déclaré qu’elle avait connu sa plus grande déception en 1999 lorsqu’elle n’avait pas décroché une place de co-animatrice sur La vue. « Ce fut l’un des jours les plus dévastateurs de ma vie », a-t-elle déclaré. Le journal de Wall Street. « Cela s’est avéré être une bonne chose parce que je n’aurais pas eu Nikko », a-t-elle ajouté en parlant de son fils aîné.

Avant d’être rejeté de La vue, cependant, Lauren a connu un autre rejet déchirant. Elle a déménagé à Los Angeles à l’âge de 18 ans pour être hôtesse de l’air chez Southwest Airlines, et elle a affirmé qu’ils l’avaient licenciée en 1989 parce qu’elle était trop lourde. « À l’époque, ils vous pesaient et je pesais 121 livres », se souvient-elle. « Ils ont dit: » Vous devez avoir 115 ans « . »

Après que ses rêves de travailler avec Southwest aient été anéantis, elle s’est inscrite à des cours au El Camino College de Torrance, en Californie. Selon le site Web de l’école, cependant, Lauren avait un nom différent pendant qu’elle préparait son diplôme : Wendy.

Lauren est une maman.

Comme elle l’a mentionné, Lauren a eu son premier fils, Nikko, peu de temps après avoir été rejeté de La vue. Elle partage Nikko, maintenant âgée de 21 ans, avec l’ancien bout serré de la NFL Tony González. Elle a ensuite eu une fille de 15 ans Aliénoret un fils de 16 ans Eva, avec son ex-mari. Pendant ce temps, Jeff a trois fils biologiques et une fille adoptive avec MacKenzie, par E ! Nouvelles.

Lauren l’a comparée avec la famille recomposée de Jeff au groupe Brady dans sa conversation avec le WSJ. Donnant un aperçu de leur vie de famille, elle a déclaré: « Un samedi typique, nous traînons, nous dînons avec les enfants, ce qui est toujours amusant car on ne sait jamais où la conversation va aller avec autant d’enfants. »

Lauren et Jeff sont super dans la philanthropie.

Lorsqu’ils n’élèvent pas leurs enfants ou ne planifient pas leur prochain vol dans l’espace, Lauren et Jeff consacrent beaucoup de temps et d’énergie à essayer d’améliorer le monde. La mère de trois enfants est vice-présidente du Bezos Earth Fund, une organisation dédiée à aider à prévenir les effets désastreux du changement climatique. De plus, en 2021, Lauren et Jeff ont rencontré Roi Charles (alors Prince Charles) pour discuter de stratégies pour aider à lutter contre le changement climatique. « Discuter du changement climatique avec le prince de Galles. La rencontre a eu lieu à Dumfries House, sa charmante maison en Écosse », a écrit Lauren en légende de son post Instagram du voyage, que vous pouvez voir ici.

De plus, en novembre 2022, ils ont décerné Dolly Parton avec une subvention de 100 millions de dollars dans le cadre de son prix Courage and Civility. Ils lui ont offert l’argent à distribuer aux organisations et aux œuvres caritatives qu’elle aimerait soutenir. « J’essaie de mettre mon argent là où mon cœur est. Je ferai de mon mieux pour faire de bonnes choses avec cet argent », a déclaré Dolly, 77 ans, dans un novembre tweeter après avoir été honorée par Jeff et Lauren en personne.

J’essaie de mettre mon argent là où mon cœur est. Je ferai de mon mieux pour faire de bonnes choses avec cet argent ❤️ Merci @Jeff Bezos #LaurenSanchez https://t.co/8RHh51z3jT – Dolly Parton (@DollyParton) 13 novembre 2022

Lauren a parlé d’elle et de l’activisme de Jeff au WSJ et ont déclaré qu’ils prévoyaient de donner beaucoup plus d’argent au cours de leur vie, mais ont noté qu’ils veilleraient à le faire de manière stratégique. « Vous voulez donner de l’argent et vous voulez savoir que cela aide les gens et que cela va continuer à aider les gens et que cela va aux bons endroits », a-t-elle expliqué. «Vous pourriez le donner de manière non stratégique. Vous pouvez simplement le donner! Mais, nous le prenons au sérieux.

Lauren est « nerveuse » pour voler dans l’espace.

La femme aux multiples passions a obtenu sa licence de pilote en 2016 et a même fondé Black Ops Aviation, une société de production de films aériens. « J’avais mon travail, j’avais une carrière, puis j’ai trouvé une vocation. J’ai adoré le divertissement et j’ai adoré le tournage, et j’ai donc pu tout combiner « , a déclaré Lauren Le journaliste hollywoodien en 2017.

Malgré son expérience de vol et sa passion, elle a admis WSJ qu’elle est un peu « nerveuse » de se rendre dans l’espace en 2024. Cependant, elle a également dit qu’elle avait hâte d’y aller également, surtout parce que c’est un voyage entièrement féminin. « Ce seront des femmes qui feront une différence dans le monde, qui auront un impact et qui auront un message à envoyer », a-t-elle fièrement déclaré. Pendant ce temps, elle a déclaré que Jeff était « ravi » de son premier voyage dans l’espace. « Il nous encouragera tous depuis la ligne de touche », a-t-elle noté.

