CHRISTOPHER Sign est un radiodiffuseur de l’Alabama décédé le 13 juin 2021.

Le chef de la police locale, Keith Czeskleba, a déclaré que la mort faisait l’objet d’une enquête en tant que suicide après que le journaliste a été retrouvé inconscient à son domicile.

Christophe et Laura signe Crédit : Instagram

Qui est Laura, la femme de Christopher Sign ?

Christopher Sign était un présentateur de télévision de Birmingham, en Alabama.

Il a travaillé pour ABC 33/40 comme présentateur du soir, remplaçant Dave Baird après sa retraite en 2017.

Auparavant, il a travaillé comme journaliste pour le réseau de 2000 à 2005, où il a couvert la catastrophe de la mine Brookwood et les ouragans Charlie, Frances et Ivan.

Il a fréquenté l’Université de l’Alabama et a été joueur de football à l’école sous la direction de l’entraîneur Gene Stallings dans les années 1990.

Sign a rencontré sa femme Laura, une volleyeuse All-SEC, à l’université.

Depuis combien de temps étaient-ils ensemble ?

Il n’y a pas beaucoup d’informations disponibles sur la durée de vie du journaliste primé et de sa femme.

On pense que le couple élevait sa famille à Birmingham, en Alabama.

En 2014, Sign a reçu un Emmy Award pour les dernières nouvelles pour sa couverture de la fusillade de deux policiers de Phoenix.

En 2016, il a remporté un Edward Murrow Award pour l’actualité spot pour sa couverture de la recherche du « Baseline Killer » et du « Serial Shooter » à Phoenix.

Christopher Sign est mort dans un suicide apparent Crédit : Facebook

Sign a rompu la réunion secrète de 2016 entre le président Bill Clinton et la procureure générale de l’époque Loretta Lynch.

Secret on the Tarmac a été publié en 2019.

Le livre détaille « le processus, les questions de sabotage, la tentative de dissimulation et la source qui a tout vu ».

Combien d’enfants avaient-ils?

Le couple a trois fils ensemble.

Le réseau de Sign a publié une déclaration décrivant comment la famille était « la chose la plus importante » dans sa vie.

« Connaître Chris, c’était aimer Chris. Sa famille était la chose la plus importante de sa vie, c’est pourquoi il a fini par retourner à ABC 33/40 il y a quatre ans », peut-on lire.

« Chris a d’abord travaillé ici en tant que journaliste à la fin des années 90 et au début des années 2000. Il est parti pour Phoenix où il a passé les 13 années suivantes en tant que journaliste et présentateur, mais l’opportunité de rejoindre ABC 33/40 en tant que présentateur de nuit en 2017 était une trop belle opportunité pour lui et sa famille de la laisser passer », poursuit le communiqué.

« Ce que la plupart des gens ne savent pas, c’est que Chris a refusé une opportunité de travailler pour l’un des réseaux nationaux pour venir à ABC 33/40, et il a pris cette décision à cause de sa famille. »

« Cette décision l’a placé dans un endroit où il pouvait accompagner ses garçons à l’école le matin, les regarder jouer au baseball le soir et les emmener pêcher le week-end », a-t-il ajouté.