Qui est Laura Kuenssberg et combien gagne-t-elle ? – Le soleil

LAURA Kuenssberg est un nom bien connu dans le monde politique.

Mais qui est-elle et combien gagne-t-elle ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui est Laura Kuenssberg ?

Laura Juliet Kuenssberg est née en Italie le 8 août 1976 – elle est une journaliste britannique et la première femme à occuper le poste de rédactrice politique à la BBC, après avoir succédé à Nick Robinson.

Elle vient d’une famille puissante – son père, Nick Kuenssberg OBE, travaillait pour les fabricants de fils britanniques du groupe Coats.

Le grand-père de Laura était le fondateur et président d’origine allemande du Collège royal des médecins généralistes (GP), le Dr Ekkehard von Kuenssberg.

Alors que son grand-père du côté de sa mère, Lord Roberton, était juge à la Haute Cour.

Sa mère, Sally Kuenssberg, travaillait dans les services à l’enfance et a reçu un CBE pour cela lors des honneurs du Nouvel An 2000.

Laura a grandi à Glasgow avec son frère et sa sœur diplomate Joanna Kuenssberg, qui est le haut-commissaire du Royaume-Uni au Mozambique.

En savoir plus sur Laura Kuenssberg

Joanna, qui a trois ans de plus que Laura, est née à Lima, au Pérou, grâce au travail itinérant de son père.

Laura est allée à Laurel Park School, une école privée réservée aux filles, avant d’obtenir un diplôme en histoire à l’Université d’Édimbourg.

Elle est ensuite partie pour Washington DC, aux États-Unis, où Laura a étudié le journalisme avant de décrocher un emploi chez NBC News.

Après son retour en Grande-Bretagne, Laura a travaillé pour des chaînes de radio et de télévision par câble locales à Glasgow – ainsi que des reportages pour Channel 4.

Elle a ensuite décroché un emploi chez BBC North East et Cumbria en mars 2000.

Laura a ensuite été nommée correspondante politique en chef du Beeb et a dirigé la couverture par la chaîne des élections générales de mai 2010 et de la formation ultérieure du gouvernement de coalition de David Cameron.

En septembre 2011, Laura a quitté la BBC pour le rôle nouvellement créé de rédactrice commerciale avec ITV News et a diffusé son premier segment News at Ten en août 2013.

Elle est revenue à la BBC pour présenter Newsnight en février 2014 – et a été nommée rédactrice politique en juillet 2015, faisant d’elle la première femme à occuper ce poste au sein de l’organisation.

Elle a été une voix d’autorité pendant le Brexit – et a soutenu la première page de la bombe du Sun qui affirmait que la reine avait exprimé des opinions eurosceptiques.

Laura est mariée au consultant en gestion James Kelly, qui a également étudié à Édimbourg – ainsi qu’à Harvard.

Combien gagne Laure ?

Laura a été répertoriée comme gagnant entre 200 000 £ et 249 999 £ par an à la BBC – un rôle qu’elle a quitté en mai 2022, après avoir rendu compte des élections locales britanniques de 2022.

Interrogée sur ses revenus par Radio Times, elle a répondu: “Je suis bien récompensée pour un travail que j’aime énormément faire. Je pense que je suis payée très équitablement.”

Cependant, en mars 2022, il a été annoncé qu’elle remplacerait Andrew Marr, dans un rôle à temps plein, en tant qu’animatrice de l’émission politique phare de BBC One le dimanche matin – qui débutera en septembre 2022.

Et son nouveau rôle s’accompagne d’une belle augmentation de salaire – Andrew Marr gagnait entre 335 000 et 340 000 £ par an dans ce rôle.

Cependant, on ne s’attend pas à ce que Mme Kuenssberg reçoive le même salaire, ce qui équivaudrait à une augmentation de salaire de 75 000 £.

Au lieu de cela, on s’attend à ce qu’elle reçoive une augmentation de salaire de plusieurs dizaines de milliers.

S’exprimant sur son nouveau rôle, Laura a déclaré : « Je ne pourrais pas être plus ravie. Depuis des décennies, le dimanche matin est le moment d’explorer les événements qui nous façonnent et d’interpeller et d’écouter nos politiques.

“C’est un honneur de prendre la présidence de cette conversation dans les années 2020.”

Laura a-t-elle été impliquée dans une controverse ?

Elle a été accusée d’avoir enfreint la loi électorale en discutant en direct des résultats supposés des votes par correspondance.

S’adressant à Politics Live de la BBC, Laura Kuenssberg a affirmé avoir reçu des informations de personnes connaissant les premiers votes exprimés lors des élections générales, lors d’une discussion sur le mauvais temps ayant un impact sur la participation électorale.

Elle a poursuivi en décrivant ce que les sources lui avaient dit sur les résultats des bulletins de vote par correspondance déjà comptés.

En janvier 2016, Laura a aidé le député travailliste Stephen Doughty à annoncer publiquement sa démission en tant que ministre fantôme des Affaires étrangères dans l’émission Daily Politics.

Cette décision a suscité une plainte officielle de Seumas Milne, le directeur des communications du Parti travailliste, qui a été rejetée par la BBC.

Après les élections locales de 2016, une pétition sur 38 degrés a accusé Laura d’avoir un parti pris contre le leader travailliste Jeremy Corbyn – et a appelé à son licenciement.

Il a ensuite été retiré par 38 degrés, en raison de commentaires sexistes et haineux à propos du journaliste.

En janvier 2017, le BBC Trust a statué que Laura avait enfreint les directives d’impartialité et d’exactitude du diffuseur dans une interview avec Corbyn en novembre 2015.

Il a été dit que le segment News at Six de Laura avait été édité pour donner à tort l’impression que Corbyn n’était pas d’accord avec l’utilisation d’armes à feu par la police dans des incidents tels que les attentats terroristes de Paris.

En septembre 2019, Kuenssberg a été critiquée pour son interprétation d’Omar Salem, un père qui a confronté le Premier ministre Boris Johnson au sujet du traitement réservé par le gouvernement au NHS.

Plus tard cette année-là, le 11 décembre 2019, la veille des élections générales, elle a suscité la controverse en affirmant à l’antenne que les votes par correspondance soumis, apparemment vus à la fois par le Parti travailliste et le Parti conservateur, “semblaient assez sombres pour le parti travailliste dans beaucoup de certaines parties du pays ».

En disant cela, Laura a enfreint les directives établies par la Commission électorale – car la visualisation des votes par correspondance avant le jour du scrutin et la prédiction des résultats électoraux sur la base des votes exprimés avant la fermeture des bureaux de vote peuvent être une infraction pénale.

En conséquence, les images ont été retirées de toutes les plateformes.

Kuenssberg s’est également retrouvée dans l’eau chaude sur Twitter – elle a été critiquée, aux côtés d’autres grands journalistes, pour avoir tweeté à tort qu’un militant travailliste avait frappé un conseiller du Parti conservateur, sans vérification.

Des images ont ensuite été publiées montrant que cela était faux et elle s’est ensuite excusée et a retiré son tweet.

En mai 2020, alors que le scandale Dominic Cummings éclatait, Kuenssberg a tweeté plusieurs déclarations d’une source anonyme proche de Cummings sur la nature de son voyage – ce qui a conduit à des allégations que Kuenssberg défendait ou répétait sa version de l’histoire.

Cela a conduit à un volume important de plaintes auprès de la BBC, qui a défendu les actions de Kuenssberg.