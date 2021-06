Qui est Laura King, la femme de Sajid Javid et combien d’enfants le couple a-t-il ? – Le soleil

Le NOUVEAU secrétaire à la Santé, Sajid Javid, est le fils d’un chauffeur de bus né dans le Lancashire et d’un père de quatre enfants avec sa femme Laura King.

Alors, que savons-nous réellement de la femme de M. Javid – qu’il a rencontrée pour la première fois alors qu’il n’avait que 18 ans ?

Sajid Javid a rencontré Laura King au travail quand il avait 18 ans

Qui est Laura King, la femme de Sajid Javid ?

Javid a rencontré Laura King pour la première fois au travail à l’âge de 18 ans et ils se sont mariés en 1997.

Les jeunes mariés ont passé leur lune de miel en Israël.

Les deux faisaient un travail d’été à Commercial Union à Bristol lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois – le nouveau secrétaire à la Santé étant confié au rôle d’agrafeuse de documents.

Javid se souvient que c’était « l’amour pour une agrafeuse ».

Depuis, le couple est inséparable.

Laura, femme d’affaires et militante sociale, est née et a grandi au Royaume-Uni et a étudié l’anglais et les affaires politiques à l’université.

Alors que Javid n’est pas un musulman pratiquant, Laura est une chrétienne pratiquante.

Elle est responsable de son cuir chevelu rasé après l’avoir convaincu que « les hommes chauves ont l’air beaucoup plus sexy ».

Javid a déclaré au Telegraph que leur famille n’avait aucun problème avec leurs origines différentes.

Il a ajouté que de nos jours, un mariage mixte est parfaitement normal et témoigne du pays ouvert d’esprit qu’est devenu la Grande-Bretagne.

Sajid Javid et sa femme Laura lors de l’événement de lancement de sa candidature au leadership le 12 juin 2019 Crédit : Fonctionnalités Rex

Combien d’enfants le couple a-t-il ?

Sajid et Laura ont quatre enfants ensemble – Sophia, Rania, Maya et Suli.

La famille vit à Fulham, à Londres.

Malgré l’ascension fulgurante du député de Bromsgrove dans le monde de la politique, Javid a raconté comment il garde le temps à la maison avec sa femme et ses enfants.

Le ministre de l’Intérieur Sajid Javid lance une campagne pour devenir le prochain chef du Parti conservateur et Premier ministre

Nous payons pour vos histoires ! Avez-vous une histoire pour l’équipe de presse de The Sun Online ? Envoyez-nous un e-mail à tips@the-sun.co.uk ou appelez le 0207 782 4368. Vous pouvez nous WhatsApp au 07810 791 502. Nous payons également pour les vidéos. Cliquez ici pour télécharger le vôtre.