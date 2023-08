Qui est Laura Bileskalne ? Rencontrez la star de « Below Deck Down Under » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : bravo

Laura Bileskalne était membre de l’équipe de « Below Deck Down Under ».

Laura a été renvoyée de l’émission lors de l’épisode du 7 août 2023.

Laura a eu une réaction inappropriée lorsque Luke Jones est monté nu dans le lit de quelqu’un sans son consentement.

Laura Bileskalne était l’un des deux Sous le pont en dessous membres d’équipage qui ont été licenciés de l’émission Bravo lors de l’épisode diffusé le 7 août. Laura a perdu son emploi en raison de sa réaction à un incident inapproprié impliquant ses collègues membres d’équipage Luc Jones et Margot Sisson. Luke était nu et est entré dans le lit de Margot sans son consentement, ce qui a entraîné son licenciement. Laura a été licenciée pour la façon dont elle a géré l’incident et pour son comportement envers le matelot de pont Adam Kodra.

Après la diffusion de la situation à la télévision, Laura publié des excuses sur son Instagram. Voici tout ce que vous devez savoir sur Laura et son licenciement depuis Sous le pont en dessous.

Laura vient de Lettonie.

Laura est originaire de Riga, en Lettonie, selon sa biographie de Bravo TV. La Lettonie est située en Europe du Nord, près de la Lituanie et de la Russie.

Laura a 3 ans d’expérience dans le yachting.

Laura a travaillé sur un yacht pendant trois ans avant d’être choisie Sous le pont en dessous. Dans sa biographie Bravo, Laura a déclaré que son endroit préféré où elle avait été affrété était Key West, en Floride.

Laure a rejoint Sous le pont en dessous dans la saison 2.

Laura était l’un des nouveaux membres de la distribution sur Sous le pont en dessous saison 2. Elle a remplacé Tumi Mhlongo en tant que 2e hôtesse de l’air. Laura et ses collègues membres d’équipage ont cartographié le yacht « Northern Sun » en Australie. Elle était sur les sept premiers épisodes avant d’être renvoyée.

Plus Sous le pont

Laura a mis son Instagram en privé.

Laura a mis son Instagram en mode privé après la diffusion de l’épisode où elle a été licenciée le 7 août. Elle compte plus de 7 000 abonnés sur Instagram. Dans sa biographie, Laura énumère certaines de ses passions, notamment le vin, la gastronomie et les voyages. Elle a également ses deux Instagram alimentaires inclus dans sa biographie.

Laura s’est excusée pour l’incident.

Laura s’est mise dans l’eau chaude pour avoir défendu Luke après qu’il ait presque agressé sexuellement Margot. Elle a dit à Margot qu’elle était triste que Luke se soit fait virer par Capitaine Jason Chambers et a dit qu’elle ne pensait pas que c’était juste, ce qui a mis Margot mal à l’aise. Aesha Scott a signalé Laura au capitaine Jason qui l’a rapidement renvoyée. Laura était également allée dans le lit d’Adam Kodra et avait essayé de le masser sans son consentement la nuit même de l’incident de Luke-Margot.

Avant de mettre son IG en privé, Laura partagé des excuses à Adam et Margot. « Mes sincères excuses à Adam, je n’avais pas réalisé que je le mettais mal à l’aise et personne ne devrait être mis dans cette position », a écrit Laura. Elle a également dit: « Et à Margot de ne pas avoir pu faire preuve d’empathie. J’avais 29 ans lorsque la série a été filmée, 30 m’a changé la vie. J’ai 31 ans maintenant et je la regarde comme vous tous, une émission de divertissement.

