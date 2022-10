Qui est Latto ? 5 choses sur la rivalité entre le rappeur “Big Energy” et Nicki Minaj – Hollywood Life

Voir la galerie





Latto (née Alyssa Michelle Stephens) est une rappeuse américaine.

Elle est surtout connue pour sa chanson “Big Energy”, qui a remporté la chanson de l’année aux BET Awards 2022.

Latto et Nicki Minaj s’y sont mis après qu’un rapport ait affirmé que “Super Freaky Girl” n’était pas assez hip-hop pour les Grammys.

Un va-et-vient amer éclata entre Nicki Minaj et Latte le 13 octobre, après Le journaliste hollywoodien affirmant que The Recording Academy, l’organisation derrière les Grammys, ne considérera pas la chanson “Super Freak Girl” de Nicki pour les catégories rap, et la considérera plutôt comme une chanson pop. “Je n’ai aucun problème à sortir de la catégorie RAP tant que nous sommes TOUS traités ÉQUITABLEMENT”, Nicki, 39 ans, tweeté en réponse au rapport. “Si [‘Super Freaky Girl’] 2B a-t-il quitté le RAP, alors il en va de même [Latto’s Song] « Grande énergie ! » ANY1 qui dit diff est simplement un haineux de Nicki ou un troll.

Merde, je ne peux pas gagner pour avoir perdu… tous ces prix/noms que je ne peux même pas célébrer — GRAND LATTO 🎰 (@Latto) 14 octobre 2022

Latto, 23 ans, a apparemment répondu à Nicki en l’entraînant dans cette conversation en tweeter, “Merde, je ne peux pas gagner pour avoir perdu… tous ces prix/noms que je ne peux même pas célébrer.” (Plus tôt dans la journée, Latto a remporté plusieurs nominations pour les American Music Awards 2022.) Apparemment, les deux ont tenté de discuter en privé, mais le combat est devenu public. Nicki a qualifié Latto de “Karen” dans un tweet maintenant supprimé, Latto a déclaré que Nicki était “littéralement plus âgée que ma mère [and] essaie d’être un tyran. Le combat public a continué à devenir désordonné, les Barbz s’impliquant et les DM étant partagés. En fin de compte, Nicki a supprimé la plupart de ses commentaires.

Alors, qui est le rappeur qui est le nouvel ennemi public n°1 pour Barbz partout ? Voici ce que vous devez savoir sur Latto.

Latto est un rappeur

Latto est né le 22 décembre 1998 à Columbus, Ohio, et a grandi à Atlanta, en Géorgie. Elle a commencé à rapper à l’âge de dix ans, selon Toute la musique. Elle a sorti une poignée de mixtapes dans la seconde moitié des années 2010, avant de sortir son premier album studio, Reine du Soufen 2020. En mars 2022, elle sort 777son deuxième album studio.

“Je voulais me solidifier et savoir où je me situais dans l’industrie”, a déclaré Latto Complexe sur 777. “Ce n’est que la première introduction. ‘Big Energy’ est le son pop de ce projet. J’ai un son R&B. J’ai le son rap trap. J’ai des trucs rythmiques que j’ai faits avec Pharrell, juste des trucs swaggy différents.

Elle a gagné Le jeu du rap

A 16 ans, elle rejoint le Queen Latifah/Jermaine Dupri-a produit une émission de télé-réalité à vie, Le jeu du rap. Le spectacle de style boot camp a opposé les rappeurs les uns aux autres et Latto, sous son nom de “Miss Mulatto”, a remporté le concours. Jermaine Dupri lui a proposé un contrat d’enregistrement sur son label So So Def Records, mais elle l’a refusé, disant que ce n’était pas assez d’argent (h/t Vlad TV).

Elle s’identifie comme biraciale

Lorsque Latto a commencé à rapper, elle s’appelait “Miss Mulatto”, transformant le vilain terme raciste en une source de fierté (journaliste Nadra Kareem Nittle a écrit sur les racines laides du terme dans un article pour Thought Co.)

“Je suis passionné par ma course”, a déclaré Latto, alors âgé de 15 ans, par DX hip-hop. « Je suis Miss Mulâtre. Le terme mulâtre est techniquement une insulte raciste. Cela signifie quelqu’un qui est à moitié noir et à moitié blanc. Donc c’est, comme, controversé. J’ai pris cette négativité du mot mulâtre, et maintenant… tout le monde m’appelle Miss Mulâtre. Pourquoi dois-je choisir l’un ou l’autre ? Je suis les deux. C’est ce que je veux faire.

“Ma mère était enceinte de moi quand elle avait 15 ans. Elle est allée dans une école à majorité blanche, alors bien sûr, elle avait 15 ans, enceinte d’un homme noir, c’était tout simplement trop difficile à gérer pour eux », a ajouté l’adolescente Latto. « Tant de gens doutent de toi… oh, elle ne pourra pas faire ça, c’est une chienne, oh, elle ne peut pas faire ça. Je dois montrer que c’est pour ça que j’ai travaillé. Je suis prêt pour ça. Allons-y.”

Elle a adopté le nom Latto en 2021

Elle a finalement changé son nom de scène en Latto en 2021. “Vous savez que vous connaissez peut-être vos intentions, mais ce sont des étrangers qui ne vous connaissent pas, ne vous ont même jamais rencontré en personne”, a-t-elle déclaré dans un Freestyle chaud entretien (h/t Panneau d’affichage). “Donc, vous devez vous écouter, et si vous savez que ce ne sont pas vos intentions, et c’est comme ça que c’est perçu, c’est comme, pourquoi ne pas faire un changement ou le modifier ? Pour moi, c’était le nom. Alors maintenant je me dis, ‘OK, mes intentions étaient de ne jamais glorifier le fait d’être mulâtre.’ Donc, si c’est ainsi que cela est perçu et que les gens pensent que je dis: “Oh, je vais mieux parce que je suis mulâtre” ou “Mon trait de personnalité est mulâtre”… alors je dois changer la donne.”

Latto a expliqué à quel point «les rappeuses ont plus de mal»

En mars 2022, Latto a parlé de certaines des difficultés auxquelles elle a dû faire face dans sa carrière. «Je suis en train de terminer mon album en ce moment, et ça a été difficile de traiter avec ces hommes, tu vois ce que je veux dire? Ils ne savent pas comment continuer à faire des affaires », a-t-elle déclaré lors d’un entretien avec Télévision grand garçon, par Complexe. “Je garde juste 100. C’est une caractéristique de mon album qu’il était difficile d’effacer, et ils aiment essayer de me lâcher parce que je ne répondrai pas à un DM.”

“Mes intentions n’étaient pas, comme, d’en faire un tout”, a-t-elle dit plus tard Le club du petit-déjeuner sur les commentaires. “Je le regardais juste comme, par exemple, je suis une nouvelle rappeuse dans le jeu. J’aurais aimé que quelqu’un puisse me donner un aperçu de la façon dont ces choses se passent vraiment. Vous entendez, comme, ‘Oh, les rappeuses ont plus de mal.’ Mais je voulais donner un petit aperçu de ce qui rend spécifiquement les choses plus difficiles pour une rappeuse. Je ne voulais pas que cela détourne l’attention de la musique ou de quoi que ce soit, alors j’aurais aimé, d’une certaine manière, ne pas avoir dit ça.

“Souvent, nous sommes intimidés à huis clos par ces sociétés ou artistes masculins ou producteurs masculins ou entreprises et labels d’un milliard de dollars qui vont contre vous”, a-t-elle expliqué plus tard dans un Complexe interview. «Ils peuvent décider de votre créativité, ce qui, à mon avis, est très boiteux et injuste. Mais je pense que ma petite voix peut avoir un impact et peut-être encourager d’autres personnes à parler de ce qu’elles vivent aussi, parce que je ne suis pas la seule femme à vivre ces choses, mais on nous dit de le faire taire.