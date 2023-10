Qui est latino-américain ? Les résidents canadiens ayant des racines dans les Amériques sont aux prises avec les termes et l’identité

Avant son arrivée au Canada, Karla Martínez Pomier ne se sentait pas vraiment latino-américaine.

Martínez Pomier, doctorant en biologie chimique à l’Université McMaster de Hamilton, est né et a grandi à La Havane, à Cuba. Elle est arrivée au Canada en 2015. Avant son déménagement, outre cubaine, elle se sentait la plus proche d’une identité caribéenne.

Mais lorsqu’elle a immigré au Canada et a fondé une communauté avec des Colombiens à Terre-Neuve, les étiquettes ont commencé à avoir des significations différentes.

« Il faut trouver une communauté, n’est-ce pas ? … Et la meilleure façon [for me] c’était par la langue, l’espagnol », a-t-elle déclaré dans une entrevue avec CBC Hamilton.

Elle a commencé à se sentir partie intégrante de la communauté Latinx, et maintenant, lorsqu’elle entend ce terme, elle pense aux amis, aux plats partagés et à la « maison ».

Karla Martínez Pomier est originaire de La Havane, Cuba. Elle est actuellement candidate au doctorat en biologie chimique à l’Université McMaster. (Soumis par Karla Martínez Pomier)

Martínez Pomier n’est pas seule à explorer son identité, une expérience à laquelle réfléchissent de nombreuses personnes provenant d’autres régions des Amériques au mois d’octobre, reconnu comme Mois du patrimoine latino-américain au Canada.

Plus de 20 pays, des milliers de kilomètres et d’innombrables cultures, races et ethnies composent l’Amérique latine, mais les termes Latino, Latinx, Latine et Latin American font partie de ceux utilisés pour décrire les diverses populations de la région.

Martínez Pomier, qui est noir, continue de se sentir éloigné de l’identité latino-américaine.

Elle a déclaré que les gens pensaient qu’elle n’était pas latino-américaine, qu’ils semblaient surpris lorsqu’elle parlait espagnol et qu’elle ne se voyait pas représentée lorsque les « Latinos » apparaissaient à la télévision.

« Je n’arrive toujours pas à embrasser pleinement [the terms] » Parce que je sens que même au sein de la communauté latino-américaine, il y a encore du racisme contre les Noirs », a déclaré Martínez Pomier.

À McMaster, elle a découvert le terme afro-latina, ce qui lui a finalement permis de se sentir représentée.

Stacy Creech de Castro partage des sentiments mitigés similaires à propos du label latino-américain.

Creech de Castro est originaire de Saint-Domingue en République Dominicaine. Elle enseigne l’introduction aux études latino-américaines et latino-américaines et les questions contemporaines critiques en études latino-américaines et latino-américaines à l’Université McMaster.

Elle a déclaré que le terme est important mais qu’il n’est pas toujours adapté.

« Je reconnais l’importance historique, culturelle et géographique du terme, mais je sais aussi que parfois ce terme ne rend pas pleinement compte de la complexité des identités », a déclaré Creech de Castro.

Elle utilise « latino-américaine » dans certains contextes pour se décrire, mais les stéréotypes raciaux au sein et à l’extérieur de la communauté font également partie de son expérience, où les gens ne la perçoivent parfois pas comme Latina parce qu’elle est noire.

« Cela vient d’une idée fausse répandue selon laquelle la latinité est synonyme d’apparence physique ou d’appartenance ethnique spécifique », a-t-elle déclaré.

Stacy Creech de Castro enseigne à l’Université McMaster à Hamilton. (Soumis par Stacy Creech de Castro)

Distanciation avec le terme « hispanique »

Hispanique – ceux qui ont des racines espagnoles ou originaires de pays hispanophones – est un autre terme souvent utilisé de manière interchangeable avec latino-américain.

En Ontario, octobre est appelé Mois du patrimoine hispanique, mais ce mot est un mot auquel certains Latino-Américains ne s’identifient pas.

« Je n’aime pas ça », a déclaré Martínez Pomier.

Le terme regroupe les Latino-Américains hispanophones avec l’Espagne, le pays qui les a colonisés.

Pour Martínez Pomier, une visite en Espagne a été l’une des formes de racisme les plus directes auxquelles elle a été confrontée. « Mais aussi, je blâme l’Espagne pour tous les problèmes que connaît l’Amérique latine d’une certaine manière et pour tout le racisme. [there], » dit-elle.

Creech de Castro préfère également l’Amérique latine à l’hispanique en raison de son lien avec l’Espagne.

« Les groupes afro-latin, latino-américain, caribéen et afro-dominicain mettent en valeur mon héritage africain dans le contexte latino-américain et mettent en valeur mon identité régionale », a-t-elle déclaré.

Caio Miliant est originaire du Brésil, le plus grand pays d’Amérique latine qui a également le portugais comme langue officielle. Il est photographié au pont de la chute Montmorency à Québec, en mars 2023. (Soumis par Caio Miliant)

Caio Miliant, un étudiant de Rio de Janeiro au Brésil, entretient également une relation imparfaite avec le mot hispanique.

Le Brésil – le plus grand pays d’Amérique latine – a le portugais comme langue officielle, ce terme exclut donc essentiellement les Brésiliens.

Miliante a déclaré à l’occasion, lors d’interactions avec des non-latino-américains, qu’il avait été exclu du label en raison de sa langue maternelle, ou qu’il avait été supposé qu’il parlait espagnol parce qu’il venait d’Amérique du Sud.

Venir au Canada a changé les perceptions

Il embrasse désormais pleinement l’étiquette de Latino, mais il lui a fallu du temps pour y arriver.

À bien des égards, le Brésil constitue une entité à part entière, a déclaré Miliante, il était donc difficile de s’identifier au mot Latino.

« Vous n’avez pas l’impression de faire partie de quelque chose de plus grand », a-t-il déclaré.

Cependant, lorsqu’il a déménagé vers le sud, à Porto Alegre, une ville brésilienne plus proche des frontières de l’Uruguay et de l’Argentine, les choses ont commencé à changer.

« Mais ce n’est que depuis mon arrivée ici, au Canada, que j’ai vraiment senti [the term] prospérer avec moi », a-t-il déclaré.

Miliant est étudiante au doctorat en science et génie des matériaux à McMaster. Il a déménagé au Canada en août 2022.

Pour Miliante, la population multiculturelle du Canada et la proximité accrue avec d’autres pays d’Amérique latine une fois arrivé ont souligné les similitudes entre le Brésil et ses pays voisins – de l’alimentation aux structures familiales.

« Que [interaction] m’a vraiment ouvert les yeux », a-t-il déclaré.

« Honorer son histoire inédite »

D’autres, originaires d’autres régions des Amériques, estiment que le terme « latino-américain » est une simplification excessive.

« Je ne pense pas que ce soit représentatif de qui nous sommes en tant que peuple », a déclaré Quique Escamilla.

Escamilla est une musicienne maya et zapotèque basée à Toronto et originaire du Chiapas, au Mexique. Il est également l’organisateur du festival Tlalli, qui célèbre les cultures autochtones à travers la musique et la nourriture, qui se tient dans une ferme à l’extérieur de Hamilton en septembre.

Quique Escamilla est un musicien maya et zapotèque qui vit maintenant à Toronto. (Celia Méndez/soumis par Quique Escamilla)

Il a déclaré que les termes latino-américain et hispanique sont similaires dans un sens – des étiquettes qui servent à associer les anciennes colonies espagnoles à une norme européenne.

« Cela n’est pas représentatif de la véritable histoire de qui nous sommes en tant que peuple », a-t-il déclaré. « C’est presque comme hispanique… ce n’est pas parce que tu m’as imposé une langue que je suis espagnol [origin] ».

Au contraire, Escamilla a déclaré que « latino-américain » était un terme utilisé par les pays anglophones d’Amérique du Nord pour éloigner ces personnes des autres.

Escamilla est fier de ses origines autochtones. Mais le racisme anti-autochtone en Amérique latine a poussé certaines personnes en Amérique latine à vouloir se distancier de leurs propres racines, a déclaré Escamilla.

Le mot « Indio » – en espagnol pour indien – est utilisé comme une insulte non seulement au Mexique mais dans de nombreux pays d’Amérique latine, souligne Escamilla. Le terme est souvent utilisé de manière péjorative pour désigner les personnes de classe inférieure et sans instruction.

« Une fois que cela a été érigé en terme standard pour désigner « le pire de la société », qui veut accepter cela? » il a dit.

Même des termes comme « Mexicain » contribuent à l’effacement des cultures autochtones, déjà diluées par le colonialisme, dans ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de Mexique, a-t-il ajouté.

« ‘Mexicain’ vient des tribus des Mexica et je ne suis pas de la tribu des Mexica, je viens des tribus des Mayas », a-t-il déclaré.

Ces dernières années, il a vu l’utilisation du mot « Latino » presque comme un élément à la mode dont on peut se vanter sur les réseaux sociaux, a-t-il déclaré, et même si le label peut servir à quelque chose, il a suggéré que les gens pourraient plutôt se concentrer sur l’apprentissage d’où ils viennent. .

« Je pense qu’il est important de reconnaître et d’honorer notre histoire inédite, ainsi que nos racines et nos ancêtres », a-t-il déclaré. « Nous sommes ici grâce à eux. »