Qui est l’assassin de Harry Dunn, Anne Sacoolas, qui plaide coupable d’avoir causé la mort ? – Le soleil

ANNE SACOOLAS a admis avoir causé la mort du jeune de 19 ans dans un accident de la route à l’extérieur de la RAF Croughton en 2019.

L’épouse du diplomate américain a plaidé coupable via une liaison vidéo depuis les États-Unis, citant la conduite imprudente comme raison plutôt que la condamnation beaucoup plus grave de conduite dangereuse, pour laquelle elle a plaidé non coupable.

Anne Sacoolas a été inculpée après la mort du Britannique Harry Dunn près de la base de Croughton RAF

Qui est Anne Sacolas ?

Mme Sacoolas est l’épouse du diplomate américain Jonathan Sacoolas qui était en poste sur la base de renseignement américaine de RAF Croughton, Northamptonshire, en 2019.

En décembre 2019, elle a été accusée d’avoir causé la mort par conduite dangereuse suite à la mort de Harry Dunn, 19 ans, lors d’une collision frontale près de la RAF Croughton le 27 août 2019.

Mme Sacoolas est née Anne Elizabeth Goodwin et est originaire de Caroline du Sud.

Elle est diplômée de la South Aiken High School avant d’étudier la psychologie à l’Université de Caroline du Sud.

Mme Sacoolas travaillait pour le département d’État américain à Washington lorsqu’elle a épousé son mari en 2003.

En février 2020, il est apparu que Mme Sacoolas aurait également travaillé pour la CIA en tant qu’espionne et était plus âgée que son mari.

Cependant, elle n’était pas “active” en tant que fantôme lorsqu’elle était au Royaume-Uni, a rapporté le Mail on Sunday.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que Sacoolas “nous a été notifié en tant que conjoint sans rôle officiel”.

Des hauts responsables de Whitehall auraient confirmé qu’ils connaissaient ses antécédents à la CIA.

Où est Anne Sacoolas maintenant ?

Sacoolas, 44 ans, a pu quitter le Royaume-Uni à la suite de l’accident de la route mortel à l’extérieur de la RAF Croughton dans le Northamptonshire le 27 août 2019, après que l’immunité diplomatique a été affirmée en son nom par le gouvernement américain.

Elle est toujours aux États-Unis en octobre 2022.

Le 20 octobre 2022, Mme Sacoolas a comparu devant le tribunal de l’Old Bailey par liaison vidéo depuis Washington.

En septembre 2022, elle avait reçu l’ordre de se présenter en personne devant le tribunal britannique, mais n’était pas retournée au Royaume-Uni.

Dans un communiqué, elle a déclaré qu’elle ne retournerait pas “volontairement” en Grande-Bretagne pour faire face à une “peine de prison potentielle pour ce qui était un accident terrible mais involontaire”.

Sacoolas a de nouveau été invitée à comparaître pour sa date de condamnation fin novembre 2022 après avoir plaidé coupable à l’accusation moindre d’avoir causé la mort par conduite imprudente.

Comment Anne Sacoolas est-elle liée à la mort de Harry Dunn ?

Mme Sacoolas a admis avoir conduit le SUV qui a été impliqué dans une collision frontale avec Harry.

Elle aurait quitté la base américaine de RAF Croughton et conduisait du mauvais côté de la route lorsqu’elle a heurté l’adolescent.

La base militaire est utilisée par l’US Air Force et traite environ un tiers de toutes les communications militaires américaines en Europe.

La mère de Harry, Charlotte Charles, a déclaré que son fils allait rendre visite à son frère jumeau Niall lorsqu’il a été tué dans l’accident.

Mme Sacoolas a quitté la Grande-Bretagne le 15 septembre 2019, après avoir revendiqué l’immunité diplomatique – la famille de Harry ayant été informée qu’elle était partie le 23 septembre.

L’ambassade des États-Unis a confirmé que Mme Sacoolas était au volant de la voiture impliquée et la police du Northamptonshire a déclaré que la voiture roulait du mauvais côté de la route.

Depuis l’incident, Mme Sacoolas est au centre d’une dispute amère entre les autorités britanniques et américaines.

Washington a refusé de l’extrader malgré les appels de l’ancien Premier ministre Boris Johnson et du ministre des Affaires étrangères Dominic Raab.

L’ancien président américain Donald Trump a tenté d’organiser une rencontre entre Mme Sacoolas et les parents de Harry, Charlotte et Tim Dunn, lors d’un sommet à la Maison Blanche.

La famille a refusé de participer à la cascade qui leur a été lancée lors d’une réunion en octobre 2019 – la décrivant plus tard comme une “embuscade”.

Il est apparu en août 2021 que les données d’appel de son téléphone auraient été supprimées – ce qui a suscité des affirmations selon lesquelles elle les aurait peut-être utilisées lorsqu’elle s’est écrasée sur l’adolescent britannique Harry.

Anne Sacoolas a-t-elle été inculpée ?

Le porte-parole de la famille de Harry, Radd Seiger, a confirmé le 20 décembre 2019 que le CPS avait accusé Sacoolas d’avoir causé la mort par conduite dangereuse.

Un dossier de preuves a été remis au CPS en novembre après que la police du Northamptonshire a interrogé Mme Sacoolas aux États-Unis.

Le Royaume-Uni a déposé une demande officielle d’extradition le 10 janvier 2020 pour la ramener devant la justice.

Le département d’État américain a déclaré que la demande de retour de Mme Sacoolas était hautement inappropriée et constituerait un abus.

Le porte-parole de la famille Dunn, Radd Seiger, a déclaré que c’était la première fois que les États-Unis refusaient une demande d’extradition du Royaume-Uni.

Cependant, en septembre 2021, Seiger a déclaré à l’agence de presse PA qu’un accord avait été “parvenu avec succès entre les parties et qu’elles peuvent mettre cette partie de la campagne derrière elles”.

Les détails de l’accord n’ont pas été divulgués.

Anne Sacoolas bénéficie-t-elle de l’immunité diplomatique ?

Les juges de la Haute Cour ont statué le mardi 24 novembre 2020 que Mme Sacoolas bénéficiait de l’immunité diplomatique au moment de l’accident.

Lord Justice Flaux et M. Justice Saini ont tous deux conclu que Mme Sacoolas avait l’immunité diplomatique “à son arrivée au Royaume-Uni” qui n’avait pas été “expressément levée” – ce qui signifie qu’elle avait l’immunité au moment de la mort de Harry.

Les parents de Harry avaient porté l’affaire contre le ministère des Affaires étrangères devant la Haute Cour.

Après la décision, ils ont juré de continuer à se battre pour la justice et de faire appel de la décision.