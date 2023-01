Qui est l’armurier Hannah Gutierrez-Reed ?

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE Halyna Hutchins a été abattue par Alec Baldwin dans un accident tragique sur un plateau de tournage.

L’arme tirée par l’acteur de Rust a été posée sur un chariot par l’armurier de la production Hannah Gutierrez-Reed.

Hannah Gutierrez-Reed était l’armurier en chef pendant la production de Rust Crédit : Twitter

Qui est Hannah Gutierrez-Reed ?

Hannah Gutierrez-Reed était l’armurier en chef sur le plateau de tournage du projet Rust réalisé par Joel Souza.

La jeune femme de 25 ans est la fille de l’armurier de longue date Thell Reed.

Elle a été nommée armurière responsable des armes à feu dans le western Rust.

Le 19 janvier 2023, Hannah a été accusée de deux chefs d’homicide involontaire en relation avec la mort de Halyna Hutchins.

Alec Baldwin fait également face aux mêmes accusations, les deux pourraient éventuellement encourir jusqu’à 18 mois de prison s’ils sont reconnus coupables.

Comment Hannah a-t-elle été impliquée dans la mort de Halyna Hitchins ?

Selon un mandat d’enquête de la police, l’arme de la tragédie de Haylna Hitchins était déjà chargée d’une balle réelle lorsqu’elle a été remise à Alec Baldwin.

Le mandat, obtenu par l’Associated Press, indique qu’un assistant réalisateur a remis l’arme à l’acteur et lui a dit qu’il était “froid” avant qu’il ne tire.

L’arme a mortellement frappé la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza le jeudi 21 octobre.

Il indique également que le directeur adjoint n’était pas au courant que l’arme était chargée.

L’arme qui a été tirée était l’une des trois posées sur un chariot par Hannah Gutierrez-Reed.

Le réalisateur adjoint Dave Halls a saisi l’arme du chariot, croyant qu’elle était déchargée, et l’a amenée à l’intérieur à Alec, qui filmait une scène, indique le mandat.

L’armurier a été décrit comme étant “inexpérimenté et vert” par une source de production de Rust.

Hannah Gutierrez-Reed et Alec Baldwin font face à des accusations d’homicide involontaire pour ce qui s’est passé pendant le tournage de Rust Crédit : Instagram

Ils ont expliqué qu’il y avait eu au moins deux incidents précédents d’armes à feu déchargées de manière dangereuse par d’autres membres d’équipage avant l’incident tragique.

Le 26 octobre 2021, il a été signalé que la propriétaire de Reed pourrait la chasser de son appartement parce qu’elle “ne veut plus qu’elle y vive”.

Reed réside actuellement dans une propriété de deux chambres près du fleuve Colorado à Bullhead, en Arizona, selon Fox.

“Je veux qu’elle sorte”, a déclaré la propriétaire, qui a refusé de donner son nom au point de vente. “Je lui ai dit qu’elle devait partir.”

Que fait un armurier ?

Les armuriers supervisent toute utilisation d’armes sur les plateaux de production de films, d’émissions de télévision ou de spectacles.

Ils fournissent également des instructions aux acteurs sur la façon de les utiliser correctement et en toute sécurité.

Les armuriers travaillent également en étroite collaboration avec le département accessoires.

Qu’a dit Hannah Gutierrez-Reed à propos de la fusillade d’Alec Baldwin ?

Alors que l’enquête se poursuit, Gutierrez-Reed a depuis embauché les avocats du Nouveau-Mexique Jason Bowles et Robert Gorence, qui ont publié une déclaration en son nom.

La déclaration du 29 octobre disait: “D’abord, Hannah aimerait adresser ses condoléances les plus profondes et les plus sincères à la famille et aux amis de Halyna. C’était une femme inspirante dans le cinéma qu’Hannah admirait.

“Elle offre également ses pensées et ses prières pour un prompt rétablissement à Joel. Hannah est dévastée et complètement hors d’elle face aux événements qui se sont produits.

“Elle aimerait aborder certaines contrevérités qui ont été dites aux médias, qui l’ont faussement dépeinte et calomniée. La sécurité est la priorité numéro un d’Hannah sur le plateau.

“En fin de compte, cet ensemble n’aurait jamais été compromis si des munitions réelles n’avaient pas été introduites. Hannah n’a aucune idée d’où venaient les balles réelles. Hannah et le maître des accessoires ont pris le contrôle des armes et elle n’a jamais vu personne tirer des balles réelles avec ces armes et ni le permettrait-elle.”

Elle affirme que les armes à feu étaient enfermées “tous les soirs et au déjeuner” et qu’il n’y avait aucun moyen pour qu’aucun d’entre eux soit porté disparu ou abattu par des membres d’équipage, insistant sur le fait qu’elle n’avait jamais eu de décharge accidentelle.

“Le premier sur ce plateau était l’accessoiriste et le second était un cascadeur après qu’Hannah l’ait informé que son arme était brûlante à blanc”, poursuit le communiqué.

“Hannah a été embauchée à deux postes sur ce film, ce qui rendait extrêmement difficile de se concentrer sur son travail d’armurier.

“Elle s’est battue pour l’entraînement, les jours pour entretenir les armes et le temps nécessaire pour se préparer aux coups de feu, mais a finalement été rejetée par la production et son département. L’ensemble de la production est devenu dangereux en raison de divers facteurs, notamment le manque de réunions de sécurité. Ce n’était pas la faute d’Hannah.

“Hannah et son équipe juridique aborderont davantage de ces rumeurs et tout l’incident dans une déclaration à venir la semaine prochaine.”

La déclaration est intervenue après qu’une source familiale a déclaré au Sun qu’elle avait le “cœur brisé” et qu’elle craignait de ne plus jamais travailler dans l’industrie.

Avant le tournage, Gutierrez-Reed a raconté dans un podcast son premier travail en tant qu’armurier en chef sur The Old Way, révélant qu’elle n’était pas sûre d’être “prête” pour cela.

S’exprimant sur le podcast Voice of the West en septembre 2021, elle a évoqué le travail sur western.

Elle a déclaré à l’époque : “C’était une très mauvaise façon de commencer une très longue et cool carrière, j’espère. Je viens de finir de travailler sur The Old Way avec Nicolas Cage, son tout premier western.

“C’était aussi la première fois que j’étais armurier en chef. Vous savez, j’étais vraiment nerveux au début, et j’ai failli ne pas accepter le poste parce que je n’étais pas sûr d’être prêt, mais en le faisant, genre, ça s’est très bien passé.”

Suite à l’incident, Hannah a supprimé ses comptes Twitter, Facebook, Instagram et TikTok après que des images soient apparues de ses armes à feu.

Des sources ont déclaré qu’elle avait annulé ses comptes sur les réseaux sociaux, dont un sous le nom de “no_son_of_a_gun” sur avis juridique à la suite de la fusillade tragique.