LE visage célèbre derrière l’Arlequin a été révélé après avoir suscité un débat de masse parmi les fans de The Masked Singer.

Les téléspectateurs de l’émission à succès ITV avaient suggéré une gamme de célébrités qui pourraient être derrière le masque coloré – mais tous les juges sauf un ont deviné correctement à la fin.

Qui est l’arlequin sur The Masked Singer UK?

L’Arlequin a finalement été démasqué sur The Masked Singer en demi-finale de la compétition.

Et comme de nombreux fans, quatre juges ont correctement deviné la nuit de la célébrité en dessous alors que la légende de la chanson britannique Gabrielle se dévoilait.

Les indices s’étaient accumulés avec un fan sur Twitter suggérant précédemment la star de Londres lorsque Harlequin a chanté Fast Car – qui est utilisé comme échantillon dans l’une des chansons de Gabrielle, Dreams.

Elle a déclaré: « So Dreams de Gabrielle présentait à l’origine un extrait de Fast Car de Tracy Chapman (la chanson qu’Arlequin vient de chanter). Affaire close. »

Un spectateur aux yeux d’aigle a remarqué un autre indice qui pointait vers Gabrielle.

Dans l’une des performances d’Arlequin, il y avait un pianiste à l’arrière-plan qui portait un masque qui ne couvrait que l’œil gauche.

Et Gabrielle est connue pour se couvrir l’œil gauche en public, avec un cache-œil ou ses cheveux.

Un autre indice a vu Harlequin laisser tomber son éventail et lutter pour le ramasser parce qu’il était hors de portée – un autre des succès de Gabrielle.

Gabrielle a expliqué plus tard pourquoi elle a participé à l’émission: « Parce que c’était exactement ça, un défi! C’était l’occasion de faire quelque chose que je n’aurais jamais pensé faire, je dis non merci à beaucoup d’émissions de télévision qui ne sont tout simplement pas moi mais il s’agissait de chanter et de me pousser.

« Cette dernière année a été si folle alors pourquoi ne pas la rendre encore plus folle en chantant nuit après nuit habillée en Arlequin. »

D’autres théories avaient inclus la pop star Emile Sande, la présentatrice de la BBC Fiona Bruce et Sheridan Smith.

Le 23 janvier, la présentatrice de Good Morning Britain, Charlotte Hawkins, a affirmé que sa fille avait «travaillé» qu’elle était l’arlequin du chanteur masqué.

Les téléspectateurs de GMB semblaient catégoriques sur le fait que Charlotte était derrière le masque après la dernière série d’indices, dont un sur « raconter des histoires ».

Un autre indice suggérait que la célébrité était également «debout avant le soleil pour travailler», suggérant qu’il pourrait s’agir d’un lecteur de nouvelles.

Et la présentatrice de Loose Women et la lectrice de nouvelles d’ITV, Charlene White, avait également été interrogée pour savoir si elle pouvait se cacher derrière le masque.

Bien que Charlene ait insisté: «Je ne suis vraiment pas!

« Connaissez-vous le nombre de personnes qui m’ont demandé cela ce week-end sur Twitter? »

Quand Harlequin a-t-il été révélé sur The Masked Singer?

Gabrielle – en tant qu’Arlequin – a atteint les demi-finales, devenant la neuvième célébrité à être élue.

Elle était à quelques instants d’atteindre la grande finale, avec Sausage, Badger et Robin à la place.

Mais Gabrielle a rejoint Sue Perkins – qui a été démasquée en tant que Dragon – en tombant au dernier obstacle.