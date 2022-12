Qui est l’arbitre du match Croatie-Maroc lors de la Coupe du monde 2022 ?

La Croatie contre le Maroc verra Abdulrahman Al-Jassim du Qatar officier au stade international Khalifa à Al Rayyan samedi.

L’arbitre de la Coupe du monde 2022 a pris en charge le match de la phase de groupes entre le Pays de Galles et les États-Unis, qui s’est terminé 1-1. L’arbitre qatari a donné un penalty au Pays de Galles, que Bale a marqué, après que Timothy Weah ait mis les Américains devant.

Il n’a arbitré aucun autre match du tournoi depuis, mais a eu l’opportunité d’être la personne au milieu du barrage pour la troisième place entre la Croatie et le Maroc.

Al-Jassim n’hésite cependant pas à produire un carton jaune, ce qui a fait ses preuves lors du match entre le Pays de Galles et les États-Unis. En effet, il a distribué six avertissements pendant le match, en plus du penalty, prouvant qu’il n’acceptera pas de bêtises de la part des joueurs.

Il y a quatre ans, lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, Al-Jassim a travaillé comme arbitre assistant vidéo, avant de prendre en charge les matchs de la Coupe d’Asie de l’AFC 2019 et de la Gold Cup de la CONCACAF 2019.

Cependant, le moment le plus marquant de sa carrière à ce jour est survenu en 2019, lorsqu’il a arbitré la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Liverpool et Flamengo dans son pays d’origine.

Al-Jassim sera rejoint par deux arbitres assistants qatariens sur la ligne, avec un quatrième officiel du Brésil.

Arbitre: Abdulrahman Al-Jassim (QAT)

Arbitre Assistant 1: Taleb Al Marri (QAT)

Arbitre Assistant 2: Saoud Al Maqaleh (QAT)

Quatrième officiel: Raphael Claus (BRA)

VAR: Julio Bascunan (CHI)

VAR adjoint: Pol van Boekel (NDE)

Hors-jeu VAR 2: Bruno Pires (BRA)

Soutien VAR: Armando Villareal (ETATS-UNIS)