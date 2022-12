Qui est l’arbitre de l’Argentine contre la France lors de la Coupe du monde 2022 ?

L’Argentine contre la France verra Szymon Marciniak de Pologne officier au stade Lusail de Lusail dimanche.

L’arbitre de la Coupe du monde 2022 a également pris en charge les deux équipes finalistes du tournoi jusqu’à présent, arbitrant la victoire 2-1 de la France en match de groupe contre le Danemark et la victoire de l’Argentine en huitièmes de finale contre l’Australie.

Le Polonais est légèrement plus conservateur en distribuant ses cartons jaunes, ne remettant que cinq réservations au total aux joueurs au cours de ces deux matchs. Il a cependant raté les quarts de finale et les demi-finales avant de se voir confier le match le plus prestigieux du football à l’arbitre.

Il y a quatre ans, lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, Marciniak a arbitré deux matchs, avant de prendre en charge sa première finale de club européen – le match de Super Coupe 2018 entre le Real Madrid et l’Atletico Madrid.

Ce qui est peut-être le plus remarquable, cependant, c’est que Marciniak n’est revenu à l’arbitrage au niveau élite qu’il y a un peu plus d’un an. En effet, il a raté 18 mois après avoir souffert de tachycardie – un rythme cardiaque irrégulier – ce qui l’a empêché de participer à l’Euro 2020.

Szymon Marciniak sera rejoint par deux arbitres assistants polonais sur la ligne, avec un quatrième officiel américain.

Arbitre: Szymon Marciniak (POL)

Arbitre Assistant 1: Pawel Sokolnicki (POL)

Arbitre Assistant 2: Tomasz Listkiewicz (POL)

Quatrième officiel: Ismail Elfath (États-Unis)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

VAR adjoint: Juan Soto (VEN)

VAR hors-jeu: Kyle Atkins (États-Unis)

Soutien VAR: Fernando Guerrero (MEX)