Qui est Laphonza Butler, la nouvelle sénatrice de Californie en remplacement de Dianne Feinstein

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé dimanche qu’il nommerait Laphonza Butler, présidente du groupe de défense des droits à l’avortement Emily’s List, pour remplacer la défunte sénatrice Dianne Feinstein, aidant ainsi les démocrates à conserver le contrôle de la chambre étroitement divisée.

Butler remplit deux critères que Newsom recherchait chez le successeur temporaire de Feinstein : elle est une femme noire et elle ne fait pas actuellement campagne à la primaire démocrate de 2024 pour le siège de Feinstein. Depuis que Kamala Harris est devenue vice-présidente, aucune femme noire n’a siégé au Sénat – un vide que Newsom avait promis de combler.

Newsom a déclaré qu’il souhaitait choisir quelqu’un qui n’était pas actuellement en lice pour le siège afin d’éviter l’impression qu’il mettait le doigt sur la balance lors de la primaire du 5 mars : « Ce serait complètement injuste pour les démocrates qui ont travaillé d’arrache-pied, » Newsom a déclaré sur Rencontrer la presse plus tôt ce mois-ci.

Cependant, la plupart des Californiens ont déclaré dans un sondage Berkeley IGS de septembre qu’ils souhaitaient que Newsom nomme quelqu’un qui était prêt à briguer un mandat complet en 2024. Butler est libre de se lancer dans la course, mais elle pourrait faire face à une bataille difficile contre des personnalités bien connues. et des opposants bien financés qui font déjà campagne depuis des mois.

Les représentants californiens Adam Schiff et Katie Porter sont actuellement en tête de la primaire, avec respectivement 20 et 17 pour cent de soutien dans l’enquête de Berkeley. Cela correspond à d’autres sondages limités disponibles. Le président du Congressional Black Caucus, Steven Horsford, a écrit dimanche à Newsom pour l’exhorter à nommer la représentante Barbara Lee, qu’il a présentée comme la femme noire la plus qualifiée pour le poste. Elle arrive en troisième position avec 7 pour cent de soutien dans la même enquête de Berkeley, et tend également à se situer à environ 10 points de pourcentage derrière Porter dans d’autres sondages. Tous trois disposent d’importants trésors de guerre pour la campagne, Schiff, Porter et Lee disposant respectivement de 29,8 millions de dollars, 10,3 millions de dollars et 1,4 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre.

Si elle choisissait de se présenter, la vaste expérience de Butler en matière de plaidoyer et de campagnes politiques pourrait l’aider à surmonter l’avance de Schiff, Porter et Lee. En plus de soutenir le message des démocrates en faveur du droit à l’avortement, Butler a été conseillère principale de Harris lorsqu’elle s’est présentée à la présidence en 2020 et a été une éminente dirigeante syndicale en Californie pendant des décennies. Ces rôles, en plus de son passage au sommet de la liste d’Emily, pourraient fournir le réseau nécessaire pour collecter rapidement des fonds et s’organiser sur le terrain.

Pour le moment, cependant, elle et ses alliés semblent se concentrer sur l’avenir immédiat : « Tout au long de sa carrière, Laphonza Butler a été une voix forte pour les familles qui travaillent, les droits LGBTQ et une championne de l’augmentation de la représentation des femmes en politique. » » a déclaré le sénateur californien Alex Padilla dans un communiqué. Butler devrait prêter serment mercredi.

Qui est Laphonza Butler ?

En 2021, Butler est devenue présidente d’Emily’s List, qui aide à élire des femmes qui soutiennent le droit à l’avortement à travers les États-Unis. Elle présidait l’organisation lorsque la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe c.Wade et a été à l’avant-garde en aidant les démocrates à affiner leur message sur le droit à l’avortement tout en liant la question à une lutte plus large pour le droit de vote.

Avant les élections de mi-mandat de 2022, Butler a déclaré au New York Times : « Nous pensons que chaque Républicain candidat aux élections doit faire connaître ses intentions aux électeurs quant à sa position sur le droit des femmes à prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé. »

Elle a également été conseillère pour la campagne 2020 de Harris et a continué à défendre ses intérêts et ceux d’autres femmes pro-droit à l’avortement au pouvoir. En mars, Emily’s List a identifié 18 courses à la Chambre où elle défendra les démocrates sortants.

Avant cela, Butler a été organisateur syndical pendant près de deux décennies, dirigeant le plus grand syndicat de Californie et l’un des plus importants aux États-Unis. le plus grand syndicat des travailleurs des soins à domicile, SEIU Local 2015. À ce poste, elle était à l’avant-garde de la lutte réussie pour un salaire minimum de 15 $ en Californie. Arnulfo De La Cruz, l’actuel président du syndicat, a déclaré que son travail a amélioré les travailleurs syndiqués, dont beaucoup sont des femmes de couleur et des immigrés.

«Pendant plus d’une décennie, elle a donné la parole à ceux qui étaient historiquement sans voix», a-t-il déclaré, soulignant que le syndicat n’a pas encore soutenu un candidat à la primaire. « En ce moment dans ce pays, les voix pro-travailleurs comme Laphonza sont vraiment impératives pour garantir le progrès des familles qui travaillent.

Butler a également été cadre chez Airbnb, conseiller d’Uber dans ses relations avec les syndicats et a siégé au conseil d’administration de l’Université de Californie.

Butler était inscrite sur les listes électorales dans le Maryland pas plus tard que l’année dernière après avoir déménagé dans la région lorsqu’elle est devenue présidente d’Emily’s List. Mais elle serait propriétaire d’une maison en Californie et se réenregistrerait dans l’État avant de prendre ses fonctions.

Ce que la nomination de Butler signifie pour le Sénat

La nomination de Butler au Sénat est historique : elle est la première personne ouvertement LGBTQ à représenter la Californie au Sénat et la première lesbienne noire à siéger dans la chambre. Elle n’est que la troisième femme noire à siéger au Sénat, après Harris et Carol Moseley Braun, et la troisième personne ouvertement LGBTQ à le faire, après Tammy Baldwin et Kyrsten Sinema.

« La nomination de Laphonza Butler au Sénat est un moment historique dans la lutte pour la justice sociale, raciale et économique », a déclaré la présidente de la Human Rights Campaign, Kelley Robinson, dans un communiqué. « Laphonza apporte une voix convaincante en faveur du droit à l’avortement, du mouvement syndical et des droits civiques au Congrès. »

Lundi, Butler a promis de poursuivre l’héritage de Feinstein en « s’engageant à travailler pour les femmes et les filles, les travailleurs et les syndicats, les parents en difficulté et toute la Californie ».