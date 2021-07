LARYY Elder est à l’antenne depuis 1993.

Le natif de Los Angeles, Larry Elder, 69 ans, est l’hôte de sa propre émission, The Larry Edler Show.

Larry Elder est l’hôte de The Larry Elder Show Crédit : AP

Qui est l’animateur radio Larry Elder?

Elder est un animateur de radio, auteur, avocat et documentariste conservateur américain.

Il a fait ses débuts à la radio sur la station de radio de Los Angeles KABC en 1993, où l’émission Larry Edler a commencé. L’émission est restée à l’antenne jusqu’en 2008 et est revenue de 2010 à 2014.

Elder a obtenu son diplôme en droit de la faculté de droit de l’Université du Michigan et a pratiqué le droit pendant quelques années avant d’être découvert par l’hôte de SRN Dennis Prage qui l’a recommandé à George Green, directeur général de KABC en tant qu’hôte.

Tout au long de sa carrière, il a également publié cinq livres, dont The Ten Things You Can’t Say In America, Double Standards: The Selective Outrage of the Left et Drear Father, Dear Son: Two Lives… Eight Hours.

Larry Elder a-t-il participé aux élections de révocation en Californie?

Le lundi 12 juillet 2021, Elder a annoncé qu’il s’était inscrit aux élections de révocation de Californie prévues pour le 14 septembre 2021.

« Je pense que c’est une course entre Gavin Newsom et moi. Je ne pense pas aux autres candidats », a-t-il déclaré à AP News.

Elder soutient que sa notoriété et sa popularité le distingueront des autres candidats.

Elder a révélé qu’il était entré dans sa première campagne politique après avoir vu la crise incontrôlable des sans-abri en Californie, des taux de criminalité croissants, des pénuries d’eau et d’électricité imminentes et des blocages de coronavirus.

Une élection de rappel est « tenue dans le but de permettre aux électeurs d’une juridiction de décider si un élu doit être démis de ses fonctions ».

Cette élection est l’une des six tentatives visant à destituer le gouverneur Newsom de ses fonctions.

La prochaine élection sera la quatrième élection de rappel au poste de gouverneur jamais organisée aux États-Unis.

« J’ai du bon sens. J’ai un bon jugement. Je suis né et j’ai grandi ici. Je pense que je comprends l’état », a poursuivi Elder.

Larry Elder a annoncé qu’il était candidat au poste de gouverneur lors des élections de rappel en Californie Crédit : AP

Quelle est la valeur nette de Larry Elder ?

Selon Celebrity Net Worth, Elder a une valeur nette estimée à 16 millions de dollars.

Connu sous le nom de « Sage of South Central », Elder vient de sa carrière réussie dans la radiodiffusion alors que son émission est diffusée à l’échelle nationale sur plus de 300 stations.

En 2015, il a également reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Larry Elder est-il marié ?

Alors que Elder garde un profil bas en ce qui concerne sa vie personnelle, il est actuellement marié à Alexandra Datig.

Le couple a été ami pendant de nombreuses années avant de commencer une relation et de se marier en 2014.

Datig, 51 ans, a été vu dans l’émission Tucker Carlson Tonight et est également apparu dans le documentaire de History Channel, Marijuana: A Chronic History.

Il n’y a aucune information disponible sur si Elder a des enfants.