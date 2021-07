PHIL Valentine est connu pour avoir dit à ses fans qu’ils ne devraient pas se faire vacciner contre le COVID-19.

L’air de Valentine a depuis changé après avoir été hospitalisé à la fin du mois de juillet.

Phil Valentine est un animateur de talk-show radio

Qui est l’animateur radio conservateur Phil Valentine ?

Philip Carr Valentine est un animateur de talk-show radio conservateur américain basé à Nashville, Tennessee.

Née le 9 septembre 1959, Valentine a actuellement 61 ans.

En plus d’être animatrice de talk-show, Valentine est également scénariste et productrice qui a écrit An Inconsistent Truth, un documentaire de 2012 sur le changement climatique.

Valentine a remporté trois prix du festival du film, dont celui du meilleur documentaire du Nevada Film Festival pour sa production.

Il a également écrit trois livres tout au long de sa carrière, dont The Conservative’s Handbook, Right from the Heart: The ABC’s of Reality in America et Tax Revolt.

Bien qu’il soit connu comme un conservateur, Valentine est le fils du représentant démocrate américain Tim Valentine de Caroline du Nord pendant six mandats.

Alors qu’il fréquentait l’East Carolina University, il a découvert qu’il voulait poursuivre une carrière dans la radio et a été transféré à la Carolina School of Broadcasting à Charlotte, en Caroline du Nord.

Pourquoi Phil Valentine a-t-il été hospitalisé ?

Alors que Valentine était connu pour minimiser le coronavirus, il a depuis été hospitalisé après avoir été testé positif et se bat pour sa vie.

Sa famille a publié une déclaration concernant son état le 23 juillet, affirmant qu’il souffre et est dans un état grave.

« Phil a contracté le virus Covid il y a un peu plus d’une semaine et a depuis été hospitalisé et est dans un état très grave, souffrant de la pneumonie Covid et des effets secondaires qui en découlent », indique le communiqué.

« (Phil) regrette de ne pas être plus véhément » Pro-Vaccine « et a hâte de pouvoir défendre plus vigoureusement cette position dès qu’il sera de retour à l’antenne, ce que nous espérons tous bientôt. »

Avant sa propre hospitalisation, il a écrit un article de blog le 17 décembre 2020 écrivant que ses chances de contracter le virus étaient « assez faibles » et que ses chances de mourir étaient « probablement bien inférieures à 1% ».

Valentin a ensuite ajouté qu’il n’était pas un « anti-vaccin », juste un « penseur logique ».

Selon USA Today, le Tennessee a l’un des taux de vaccination les plus bas du pays et de nouveaux cas sont en augmentation à mesure que la variante delta se propage.

Après avoir déclaré que ses chances d’obtenir COVID étaient faibles, Phil Valentine a été testé positif pour le virus

Phil Valentine a-t-il des enfants ?

Valentine est connu pour garder sa vie privée privée.

Peu d’informations sont disponibles sur s’il est marié, mais il a au moins un fils, Campbell Valentine.

En 2019, les deux Valentin ont lancé ensemble un podcast père-fils qui montre son côté plus doux derrière le micro.

Le podcast est rempli de sujets non politiques, notamment l’amour, les films, le lycée, les inventions, les mères et les farces.

«(Le podcast) m’adoucit auprès de certaines personnes. Je ne suis pas le méchant qu’ils pensaient que j’étais », a déclaré Phil Valentine au Tennessean.

« Je ne suis pas qu’un paria politique que les gens veulent me faire passer pour. Cela aide à élargir mon image à beaucoup de gens.

Le podcast PodGOATS a été classé parmi les 10 meilleurs podcasts en 2019 et est même sponsorisé par Walmart, Fiverr et Audible.