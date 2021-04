L’épouse du président Jimmy Carter, Rosalynn Carter était la 39e première dame des États-Unis.

Rosalynn a été considérée comme l’un des conseillers les plus proches de son mari tout au long de sa carrière politique.

Jimmy Carter a été inauguré en tant que 39e président des États-Unis le 20 janvier 1977. Crédit: AP: Associated Press

Qui est l’ancienne première dame Rosalynn Carter?

Rosalynn était la première dame de Géorgie de 1971 à 1975.

Lorsque Jimmy Carter a annoncé son intention de se présenter à la Maison Blanche, elle a fait campagne seule en son nom dans 41 États.

Rosalynn est ensuite devenue la Première Dame des États-Unis en 1977.

Après avoir interrogé son mari au sujet d’un reportage, il l’a invitée à participer aux réunions du Cabinet afin de rester pleinement informée de sa position.

Elle est devenue un modèle pour les futures Premières Dames pour influencer les officiels et le public en discutant d’un problème ou en y prêtant attention.

Les Carters ont poursuivi leur militantisme pendant les nombreuses années qui ont suivi leur départ de la Maison Blanche. Crédit: Splash News

Quelles ont été ses initiatives?

Dans ses fonctions de Première Dame de Géorgie, Rosalynn a commencé à se concentrer sur la santé mentale.

Elle a été nommée à la Commission du gouverneur pour améliorer les services pour les handicapés mentaux et émotionnels, ce qui lui a permis d’influencer les lois de l’État sur la question.

Rosalynn a été élue au conseil d’administration de l’Association nationale de la santé mentale où elle a continué à se battre pour les droits des malades mentaux.

Elle a rejoint Lady Bird Johnson et Betty Ford pour soutenir la campagne infructueuse pour l’Equal Rights Amendment (ERA) lors de la conférence de Houston célébrant l’Année internationale de la femme en 1977 et a été honorée par l’Organisation nationale pour les femmes pour son soutien vigoureux.

Les anciennes Premières Dames Barbara Bush, Betty Ford, Nancy Reagan et Rosalynn Carter se réunissent. Crédit: AP: Associated Press

Rosalynn est devenue la deuxième première dame à comparaître devant le Congrès lorsqu’elle a témoigné devant un comité du Sénat au nom du projet de loi sur le système de santé mentale pour changer la nature de l’aide gouvernementale aux malades mentaux.

Jimmy et Rosalynn Carter sont tous deux considérés comme des figures clés de l’organisation à but non lucratif Habitat for Humanity.

Qu’ont fait les Carters depuis la présidence?

Le travail de Jimmy Carter après sa présidence a été considéré comme plus favorable et efficace que son travail à la Maison Blanche.

Jimmy a créé le Centre Carter en 1982 pour promouvoir et étendre les droits de l’homme et a continué à voyager pour gérer des négociations de paix et des élections équitables à travers le monde et faire progresser la prévention des maladies dans les pays en développement.

Il a poursuivi son travail diplomatique en aidant aux pourparlers de paix avec des pays comme la Corée du Nord, Cuba, le Pérou, Israël et la Palestine.

Rosalynn a également poursuivi son travail en se concentrant sur la santé mentale, la prestation de soins et les femmes et les enfants.

Jimmy est le plus vieux président américain vivant et a eu la plus longue retraite et Rosalynn est l’ancienne première dame vivante la plus âgée et l’ancienne première dame mariée la plus longue.