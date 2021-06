Qui est l’ancienne Playboy Bunny Victoria Valentino ? – Le soleil

L’ANCIENNE lapin Playboy Victoria Valentino qui a accusé Bill Cosby de l’avoir droguée et violée a aidé à sauver la vie d’un homme qui a été abattu dans le sud de la Californie.

Valentino, qui travaillait autrefois comme infirmier dans un hospice, s’est précipité sur les lieux et a aidé à soigner sa blessure pendant que les ambulanciers se rendaient sur place.

En septembre 1963, Victoria Valentino, 19 ans, a été élue Playmate du mois. Crédit : Playboy

Qui est Victoria Valentino ?

Victoria Valentino, 77 ans, a grandi dans le Connecticut mais a déménagé en Californie l’été après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires.

Elle a rejoint un groupe folklorique et a épousé un homme de Cuba, et le couple a eu un fils, Tony, ensemble.

Le mari de Victoria était un photographe en herbe et a pris des clichés d’elle pour les envoyer à Playboy.

En septembre 1963, celui qui avait alors 19 ans a été choisi comme Playmate du mois.

Elle a été initiée à la scène glamour de LA, enregistrant un album et auditionnant pour des concerts d’acteur.

Valentino a aidé à sauver son voisin après avoir été abattu près de chez lui Crédit : Getty Images – Getty

Elle est revenue à Playboy et a aidé à ouvrir le Playboy Club original sur le Sunset Strip en 1964.

Cinq ans plus tard, son fils est décédé dans un accident de piscine.

Victoria a déclaré au Guardian: « J’étais morte à l’intérieur – comme si quelqu’un avait pris un couteau émoussé et m’avait vidé. »

Après avoir quitté Playboy, Valentino a commencé à travailler comme infirmière respiratoire dans un hospice.

Dimanche, elle a entendu ce qui « ressemblait à des pétards » devant sa maison et a remarqué que son voisin quelques maisons plus loin avait été abattu.

Valentino a compressé la jambe de son voisin pendant l’arrivée des ambulanciers Crédit : Facebook

Valentino a immédiatement couru pour aider l’homme en attendant l’arrivée des ambulanciers.

Elle a déclaré à TMZ qu’elle avait trouvé son voisin devenu gris et en état de choc après avoir été abattu.

« Il était à plat sur le dos avec beaucoup de sang qui coulait de ses vêtements et j’ai levé ses jambes pour essayer, vous savez, de pousser le sang dans son cœur et son cerveau jusqu’à ce que les ambulanciers puissent arriver ici et prendre le relais », a-t-elle déclaré. a dit à ABC 7.

L’homme a été transporté à l’hôpital et devrait survivre.

Valentino affirme que Cosby l’a droguée et violée dans son appartement quand elle était jeune Crédit : Getty Images

De quoi a-t-elle accusé Bill Cosby ?

Victoria affirme que Cosby l’a droguée et violée dans son appartement.

Trois mois plus tard, après la mort de son fils, elle a été présentée au comédien Cosby par l’intermédiaire d’un ami.

Le plan était d’obtenir un rôle dans son émission, I Spy.

Cosby aurait payé pour que Victoria et l’actrice en herbe Meg Foster passent la journée à se détendre dans un spa avant d’envoyer une limousine pour les emmener dîner.

Valentino allègue que Bill Cosby lui a offert une pilule avant de se rendre chez lui Crédit : reportez-vous à la légende

Victoria se sentait comme une troisième roue et elle et Megan se seraient vu offrir une pilule rouge par Cosby pour les « se sentir mieux ».

Cela a rendu les femmes léthargiques, luttant pour empêcher leur tête de rebondir sur les assiettes.

Le comédien a ensuite conduit les femmes à son appartement où il a violé Victoria à deux reprises alors que son amie était inconsciente, affirme le lapin Playboy, alors âgé de 26 ans.

Valentino a présenté ses réclamations contre Cosby en 2014 Crédit : Facebook

Elle allègue que Cosby l’a forcée à lui faire un acte sexuel alors que Megan était inconsciente.

En novembre 2014, elle a fait part de ses allégations après que plus d’une douzaine de femmes ont signalé des allégations contre le comédien.

S’adressant au Sunday Mirror en juillet 2015, Victoria a déclaré : « Cosby a ruiné ma vie – il m’a violée, il m’a rendue déprimée. »

Près de 60 femmes ont affirmé que Cosby les avait agressées sexuellement depuis 2000 Crédit : Getty Images

Quel a été le verdict du procès de Bill Cosby ?

Depuis 2000, près de 60 femmes ont affirmé que Cosby les avait agressées sexuellement.

Cependant, comme bon nombre des infractions présumées sont historiques et au-delà du délai de prescription pour les agressions sexuelles, une seule affaire a été jugée devant les tribunaux.

Le 26 avril 2018, Cosby a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur Andrea Constand lors d’un nouveau procès après l’échec de sa première affaire.

L’homme de 83 ans a été accusé d’avoir neutralisé Andrea Constand avec des pilules bleues, avant de l’agresser alors qu’elle perdait conscience dans son manoir de Philadelphie en 2004.

Le 27 avril, le juge Steven O’Neill a placé Cosby en résidence surveillée dans son manoir de Philadelphie, lui ordonnant d’être équipé d’un bracelet GPS à la cheville pour surveiller la conformité.

Il a purgé plus de deux ans d’une peine de prison de trois à dix ans dans une prison d’État près de Philadelphie jusqu’à ce que le 30 juin 2021, la Cour suprême de Pennsylvanie annule sa condamnation pour agression sexuelle. Le tribunal a annulé la condamnation après avoir trouvé un accord avec un ancien procureur qui l’empêchait d’être inculpé dans cette affaire.

Il avait juré de servir les 10 ans plutôt que de reconnaître tout remords concernant la rencontre de 2004 avec l’accusatrice Andrea Constand.

Le publiciste de Cosby, Andrew Wyatt, a déclaré à ABC News qu’il récupérerait l’acteur en prison le 30 juin 2021.