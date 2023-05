Qui est l’ancien pasteur de Hillsong, Darnell Barrett ?

L’ANCIEN pasteur de Hillsong, Darnell Barrett, a démissionné en 2021 après avoir partagé des photos explicites de lui-même sur les réseaux sociaux.

Maintenant, une nouvelle série documentaire fera la lumière sur l’église controversée et sa « longue tendance à dissimuler les fautes ».

Darnell Barrett a travaillé chez Hillsong de 2019 à 2021 Crédit : Hillsong Church NYC/Facebook

Qui est Darnell Barrett ?

Darnell Barrett est un ancien pasteur de la méga-église évangélique Hillsong.

Il a été décrit par le Daily Mail comme étant un membre de premier plan de Hillsong, ayant précédemment été directeur créatif de l’église de janvier 2019 à mai 2021, selon son profil LinkedIn.

Il aurait démissionné après avoir été « surpris en train de partager des photos de sa virilité bombée sur Instagram », selon Daily Mail.

Après avoir quitté Hillsong, il a accepté un emploi chez Family Fire Life Tri-State en tant que courtier d’assurance-vie indépendant et est également stagiaire en stratégie de communication chez Six Plus One depuis janvier 2023.

Barrett a obtenu un baccalauréat en communication de l’Université Rutgers du Nouveau-Brunswick en 2022 et a également passé cinq ans dans la marine américaine.

À l’heure actuelle, des détails supplémentaires sur la vie de Barrett ne sont pas clairs car il reste souvent à l’écart des projecteurs.

Darnell Barrett est-il marié ?

L’une des raisons pour lesquelles le scandale des photos de Barrett était si choquant était qu’il était un homme marié.

Lorsqu’il a démissionné, il a cité « l’infidélité » dans son mariage comme raison et a déclaré au Daily Mail qu’ils « travaillaient dessus ».

« Nous avons pensé qu’il valait mieux que je passe à autre chose. Je ne veux pas entrer dans les détails », a-t-il déclaré au point de vente.

À l’heure actuelle, les informations sur la femme de Barrett ne sont pas disponibles car elle reste souvent à l’écart des projecteurs et des réseaux sociaux.

Darnell Barrett a démissionné après avoir partagé des photos explicites sur les réseaux sociaux Crédit : dar_nell/Instagram

Comment puis-je regarder The Secrets of Hillsong ?

The Secrets of Hillsong est une série documentaire en quatre parties basée sur les scandales très médiatisés de l’église qui ont été révélés pour la première fois par les journalistes de Vanity Fair Alex French et Dan Adler.

La série comprendra des interviews d’anciens pasteurs Carl et Laura Lentz et donnera aux téléspectateurs un aperçu de l’église, qui a abrité pendant des années plusieurs musiciens, acteurs, athlètes et autres célébrités, dont Justin Bieber et sa femme, Hailey Bieber.

« Avec de nouveaux reportages et analyses de journalistes, d’historiens et de décideurs, The Secrets of Hillsong va au-delà des gros titres sensationnels et derrière la corde de velours pour examiner la longue tendance de l’église à dissimuler les fautes pour se protéger », indique la description du documentaire.

The Secrets of Hillsong a été créé le 19 mai 2023 sur FX et peut être diffusé sur Hulu.