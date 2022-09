Penny Mordaunt a été nommée Lord President of the Council et leader de la Chambre des communes le 6 septembre 2022.

L’ancienne ministre d’État à la politique commerciale a occupé divers emplois, mais que savons-nous de ses relations ?

Qui est l’ex-mari de Penny Mordaunt, Paul Murray ?

Penny Mordaunt a rencontré Paul Murray alors qu’elle étudiait à l’Université de Reading.

Elle a étudié la philosophie à l’université et a été présidente de l’Union des étudiants de l’Université de Reading.

Penny a obtenu son diplôme en 1995 avec un 2:1.

On ne sait pas grand-chose de Paul, car il n’est pas resté avec Penny et n’a pas été sous les projecteurs.

Penny Mordaunt a été secrétaire à la Défense entre autres rôles Crédit : Louis Wood – Le Soleil

Quand Penny Mordaunt et Paul Murray se sont-ils mariés ?

Penny a épousé son amour d’enfance Paul le 31 juillet 1999, alors qu’ils avaient tous les deux 26 ans.

Sur leur certificat de mariage, photographié dans le Daily Mail en 2014, il est répertorié comme directeur adjoint de la salle, tandis que sa profession est attachée de presse.

Un ami du député a déclaré au Mail que parler du mariage était “interdit”.

Paul est le fils du lieutenant-colonel à la retraite Leonard Murray.

Le couple a divorcé un an après leur mariage en 2000..

Penny est sortie plus tard avec Ian Lyon, un chanteur classique et le couple était ensemble depuis longtemps.

Penny, députée de Portsmouth North depuis 2010, est devenue un visage familier à la télévision britannique après être apparue sur ITV’s Splash! dans lequel elle a effectué un flop spectaculaire sur le ventre.

Combien d’enfants a Penny Mordaunt ?

Penny n’a pas d’enfants mais est une fan de chats et élève des chats birmans chez elle.

Le Brexiteer né dans le Devon a également un frère jumeau nommé James.

Elle a pris une année sabbatique avant d’aller à l’université pour aider les enfants des orphelinats en Roumanie.

Elle a dit que l’expérience avait « changé sa vie ».

Penny a été ministre des Femmes et de l’Égalité sous Theresa May et a occupé un poste de courte durée en tant que secrétaire d’État à la Défense du 1er mai 2019 au 24 juillet 2019.

Le 16 septembre 2021, Boris Johnson l’a nommée ministre d’État à la Politique commerciale.

Penny est députée depuis 2010.

Ses postes précédents incluent :

Paymaster General (2020), chef de file des travaux de résilience sur la façon dont le Royaume-Uni se prépare et répond aux menaces et a renforcé la cybersécurité défensive du Royaume-Uni

Secrétaire d’État à la Défense (2019), première femme à occuper ce poste

Secrétaire d’État au développement international (2017)

Ministre des Personnes Handicapées, de la Santé et du Travail (2016)

Ministre des Armées (2015), première femme à occuper ce poste

Ministre des collectivités locales (2014)

Elle est également ancienne gouverneure de la Banque mondiale.