Qui est l’ancien candidat socialiste du Brésil à la présidence ?

BRASILIA, Brésil – Bien que les sondeurs brésiliens prédisent largement une victoire au premier tour de l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, le président sortant Jair Bolsonaro s’est bien mieux comporté que prévu, forçant son adversaire de gauche à un second tour à la fin du mois.

Pourtant, pour de nombreux observateurs internationaux, il peut sembler curieux que Lula soit même en lice, compte tenu de sa récente condamnation pour corruption.

“Je m’attendais aux accusations de corruption [against Lula] jouer un plus grand rôle qu’eux. Mais ils avaient certainement un certain poids auprès de l’électorat”, a déclaré Tiago Cortez, conseiller politique du Parti républicain du Brésil, à Fox News Digital.

Cortez a également souligné que Lula est très populaire dans les cercles d’élite : « Lula est très favorisé par les médias, la classe artistique et une partie du monde des affaires, qui a passé une décennie à bénéficier d’un traitement favorable par le biais de la Banque nationale de développement. Ce sont des secteurs qui finissent par apporter une grande contribution financière et médiatique » à sa campagne.

Les accusations portées contre Lula et le Parti des travailleurs découlent d’un trafic d’influence généralisé et d’un programme de pots-de-vin perpétrés par l’énorme entreprise de construction brésilienne, Odebrecht, qui a été accusée d’avoir prodigué des fonds de campagne à des partis politiques à travers l’Amérique latine en échange de contrats de construction et d’infrastructure lucratifs.

Marcelo Odebrecht a allégué que Lula avait fait pression sur des gouvernements étrangers au nom de l’entreprise en échange de pots-de-vin ; la société aurait distribué plus de 230 millions de dollars de pots-de-vin à des politiciens de toute la région.

À la suite de l’enquête initiale d’Odebrecht, la police brésilienne a commencé à enquêter sur Lula et le Parti des travailleurs concernant un stratagème similaire impliquant la compagnie pétrolière d’État Petrobras, alléguant que la société avait financé la campagne de Lula en échange d’un traitement favorable.

Les enquêteurs ont découvert un stratagème massif dans lequel de l’argent a coulé dans les coffres du Parti des travailleurs de certaines des plus grandes entreprises du pays via des pots-de-vin et des pots-de-vin. Joao Vaccari Neto, trésorier du Parti des travailleurs, a été accusé de corruption et de blanchiment d’argent et condamné à 15 ans de prison.

Alors que l’enquête se terminait sur Lula et ses proches collaborateurs, la présidente Dilma Rousseff (qui a succédé à Lula à la présidence) l’a nommé chef de cabinet pour tenter de le protéger des poursuites, car certains employés du gouvernement bénéficient d’une immunité limitée contre les poursuites en vertu de la loi brésilienne. Finalement, sa nomination à ce poste a été rejetée par un juge brésilien, qui l’a considérée comme une tentative à peine voilée d’éviter les poursuites.

En septembre 2016, la balle est tombée, alors que Lula était accusé d’avoir dirigé l’ensemble du stratagème et faisait face à une inculpation pour corruption à Curitiba, Parana, sous les auspices du juge Sergio Moro.

Le procès qui a suivi a polarisé le Brésil sur les lignes politiques, alors que Lula et Rousseff ont appelé les partisans à descendre dans la rue pour protester contre ce qu’ils considéraient comme une persécution à motivation politique.

À un moment donné, Lula a fait face à pas moins de neuf poursuites pénales distinctes, mais il a finalement été reconnu coupable et condamné pour des accusations de corruption et de blanchiment d’argent liées à 1,2 million de dollars de rénovations sur son appartement en bord de mer par la société de construction Grupo OAS, qui à son tour a été dit avoir reçu de gros contrats de Petrobras orchestrés par Lula.

L’affaire a finalement été portée devant la Cour fédérale suprême du Brésil, qui, dans une décision étroite à 6 contre 5, a confirmé sa condamnation et lui a ordonné de commencer à purger sa peine.

L’incarcération de Lula a déclenché une campagne massive “Lula Livre” ou Free Lula et a conduit à une enquête sur les tactiques du juge Moro.

En fin de compte, Lula n’a jamais été innocenté des accusations de corruption. Sa condamnation a été annulée par la Cour suprême fédérale sur deux points techniques : premièrement, alléguant que le juge Moro avait agi de manière inappropriée en communiquant avec l’accusation pendant le procès de Lula, et deuxièmement, alléguant que Moro n’avait pas qualité pour juger Lula à Curitiba, car Lula résidait à Brasilia. à l’époque.

Le 15 avril 2021, la Cour suprême fédérale, dans un arrêt 8-3, a confirmé une décision antérieure annulant ses condamnations sur la base de ce raisonnement. Lula n’a purgé que 580 jours de sa peine de 12 ans.

Le camp de Bolsonaro soutient que la Cour fédérale suprême est partiale car l’écrasante majorité de ses 11 juges ont été nommés par les administrations présidentielles du Parti des travailleurs.

Alors que les militants du Parti des travailleurs peuvent croire en l’innocence de Lula, peu de Brésiliens semblent croire que Lula n’a rien fait de mal. Néanmoins, près de la moitié ont voté pour lui dimanche, et Lula reste probablement le favori avant le second tour à la fin du mois.

Les Brésiliens semblent largement croire que tous les politiciens sont corrompus. La personnalité plus grande que nature de Lula semble avoir été confirmée par la façon dont il a largement surpassé sa liste de candidats au Congrès et au poste de gouverneur.

L’analyste politique Flavio Morgenstern a expliqué à Fox News Digital pourquoi Lula reste populaire auprès de l’électorat : « Lula a un attrait idéologique très fort dans un pays contaminé par les idées socialistes », ajoutant : « C’est le seul personnage charismatique à gauche en raison de son déjà passé mythique. »

Morgenstern a également déclaré que Lula, malgré ses antécédents, aurait toujours une relation de travail avec les États-Unis, “Avec Biden, Lula aurait un allié avec une certaine tension … son intérêt [in the U.S.] a toujours été purement économique », mais « les amis de Lula sont même les ennemis de la gauche américaine… des dictatures communistes d’Amérique latine, de la Chine, de la Russie, de l’Autorité palestinienne ».

Pourtant, Lula, 76 ans, était toujours le principal obtenteur lors du premier tour de scrutin de dimanche alors qu’il se dirigeait vers le second tour en tant que favori contre le président Bolsonaro. Cela alors même que de nombreux Brésiliens ont voté pour des candidats de centre-droit ou de droite au Congrès et au poste de gouverneur, mais ont quand même basculé à gauche à l’élection présidentielle pour lui.