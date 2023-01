Qui est Laith Ashley ? 5 choses à savoir sur le modèle transgenre – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Laith Ashely est un modèle trans connu pour apparaître dans de nombreuses campagnes populaires, dont une pour Abercrombie & Fitch.

Il est même apparu dans quelques émissions de télévision, dont la série télé-réalité Se pavanerdont la première a eu lieu en 2016.

Plus récemment, il est devenu viral pour avoir joué dans le clip vidéo “Lavender Haze” de Taylor Swift le 27 janvier 2023.

Il existe de nombreux modèles et acteurs en petits groupes à la hausse, mais Laith Ashley, 36 ans, pourrait bien être notre dernière obsession ! Le natif de New York est mannequin, acteur et même chanteur. On peut souvent le voir passer du temps au gymnase lorsqu’il n’est pas sur le plateau de tournage. Le beau gosse hollywoodien a signé avec Slay, une agence de mannequins dédiée à la représentation de mannequins transgenres, en 2019, par Vogue. Vous trouverez ci-dessous cinq choses à savoir sur le joueur de 36 ans, qui a récemment joué dans Taylor SwiftLe clip “Lavender Haze” de !

1. Laith Ashley est mannequin

Laith est un modèle à succès qui est apparu dans de nombreuses campagnes à l’échelle mondiale. Récemment, le 14 novembre 2022, il s’est rendu sur Instagram pour partager un instantané de son tournage avec la société de mode Abercrombie & Fitch. “Toujours l’une de mes photos préférées de ce tournage. #flashback », Laith a légendé le message. Plus tôt, en juin 2022, il s’est associé à YouTube et The Trevor Project pour une campagne de soutien aux jeunes LGBT. “Bonne fierté à tous !! Pour moi, la fierté est une célébration de la communauté, de l’expression de soi, de l’amour et d’être soi-même authentique sans jugement », lit-on dans la légende du clip.

« Il s’agit de se souvenir de ceux qui sont venus avant et de continuer à faire de la place pour ceux qui viennent après ! C’est pourquoi je m’associe à @YouTube pour montrer mon soutien au @TrevorProject et aux jeunes LGBTQ+. Rejoignez-moi dans le #YouTubePrideChallenge et montrez comment vous ferez une grande rentrée cette Pride !”, ont-ils ajouté. En plus de son travail de mannequin, leur star a déclaré Vogue qu’il a fréquenté l’université du Connecticut. “J’ai 33 ans et j’ai étudié la psychologie à l’Université Fairfield dans le Connecticut”, a-t-elle partagé avec le magasin de mode en 2019.

2. Il a découvert ce qu’était être transgenre à 19 ans

Les Non conventionnel l’acteur est très public sur sa vie en tant que personne transgenre, et a également partagé quand il a appris ce terme avec Vogue. « Je ne savais pas ce qu’était un transgenre jusqu’à l’âge de 19 ans. Cependant, à 4 ou 5 ans, je savais juste qu’il y avait quelque chose de différent en moi”, avait-il révélé à l’époque. En 2019, il a également rencontré GQ britannique pour discuter de son enfance, de son coming-out, et plus encore. Interrogé sur son enfance, Laith l’a qualifiée d ‘«ordinaire».

“Ma vie de jeune enfant n’était pas hors de l’ordinaire”, a-t-il commencé. “Cela ne me dérange pas de me référer à moi-même – même à l’époque – il a fallu du temps pour y arriver… en tant que petite fille parce que c’est comme ça que les gens me voyaient, c’est qui j’étais alors.” Plus tard, il a révélé l’histoire de son coming-out à ses parents. “J’en ai parlé à ma mère et à mon père et ils n’étaient pas contents. Pour mon père, c’était plus [to] défendre l’image de cette famille parfaite qu’il voulait préserver », a déclaré Laith. “Et puis pour ma mère, c’était ce qui m’arriverait dans l’au-delà. Elle était tellement préoccupée par le fait que j’aille au paradis.

3. Laith joue dans le clip de Taylor Swift

Plus récemment, Laith est devenu viral en ligne après avoir joué dans le clip vidéo “Lavender Haze” de Taylor le 27 janvier 2023. Il s’est ensuite rendu sur Instagram pour partager une longue légende avec un extrait de la vidéo pour remercier la chanteuse de l’avoir inclus dans le projet. “Merci @taylorswift de m’avoir permis de jouer un petit rôle dans votre histoire. Vous êtes brillant et c’est une expérience que je n’oublierai jamais. C’était vraiment magique », commençait la légende. “Vos capacités de narration à travers votre musique et vos visuels continuent de me laisser impressionné, inspiré et plein d’espoir. Merci d’être un allié et d’utiliser continuellement votre plateforme pour le bien. La représentation compte.

ET L’AMOUR GAGNERA TOUJOURS !”

Bientôt, bon nombre de ses 325 000 abonnés et plus ont inondé la section des commentaires de soutien à la star. “Ouais Laith !!”, a écrit un fan, tandis qu’un autre a sonné “C’est incroyable !!!! Je suis tellement heureuse pour vous!!!!” La gagnante d’un Grammy s’est même rendue sur son Instagram pour remercier Laith pour son travail sur la vidéo. “La vidéo de Lavender Haze est maintenant disponible. Il y a beaucoup de lavande. Il y a beaucoup de brume. Il y a mon incroyable costar @laith_ashley avec qui j’ai absolument adoré travailler. C’était la première vidéo que j’ai écrite sur les 3 qui ont été publiées, et celle-ci m’a vraiment aidé à conceptualiser le monde et l’ambiance de Midnights, comme un rêve sensuel et insomniaque des années 70. J’espère que ça vous plaira”, a-t-elle légendé le post.

4. Il aime s’entraîner

Une chose qui ressort des comptes de médias sociaux de Laith est qu’il adore aller à la salle de sport ! Son Instagram regorge de selfies de gym torrides ainsi que de clips d’entraînement. « Je suis parti une minute, maintenant je suis de retour !!! J’avais besoin d’une petite pause sur les réseaux sociaux, mais je suis heureux d’être de retour et de continuer à partager mon voyage avec vous… et j’ai travaillé dans ce corps donc je vais vous donner les pièges à soif que vous êtes ici pour voir », a-t-il légendé un selfie de septembre 2022. Et en juin 2022, Laith a partagé une vidéo de lui-même pratiquant quelques mouvements de boxe. “Augmenter la vitesse et apprendre de nouvelles astuces”, ont-ils sous-titré le clip.

5. Ils sont aussi chanteurs

Non seulement la star de “Lavender Haze” est un acteur et un mannequin, mais il est aussi un chanteur ! Laith a souvent partagé certains de ses clips de chant via Instagram, comme il l’a fait avec un adorable clip d’octobre 2022. «Una bachatica moderna… bueno, ni tan moderna. Qui sait @romeosantos… faisons l’histoire bébé ! De plus, quand je dis que je suis dominicain, je veux vraiment dire Ayiti-Kiskeyano », a-t-il écrit sur le post. Et plus tôt, en mars 2022, il a partagé un montage de tous ses moments de chant de sa carrière. «Performances, vérifications du son et vidéo musicale. Je n’aurais jamais pensé que ce serait ma vie. J’avais un terrible trac en grandissant. Je suis toujours super nerveux, mais j’essaie de rendre le petit Ash fier », a-t-il légendé le message.

