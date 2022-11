Qui est Lady Susan Hussey ?

Lady Susan Hussey, membre du personnel de ROYAL, a été accusée d’avoir demandé à un invité noir du palais de Buckingham: “D’où venez-vous vraiment?”

L’ami de feu la reine aurait démissionné après avoir remis en question la nationalité de Ngozi Fulani.

Lady Susan Hussey est également connue comme la fille en chef numéro un parmi les fonctionnaires royaux

Elle a dit qu’elle était horrifiée lorsque Lady Susan s’est approchée d’elle, a bougé ses cheveux pour voir son badge et a demandé: “D’où viennent vos gens?”

L’employée a demandé à plusieurs reprises de quelle partie de l’Afrique elle venait et quand elle est arrivée au Royaume-Uni pour la première fois, affirme Ngozi.

Voici tout ce que nous savons sur Lady Susan Hussey.

Qui est Suzanne Hussey ?

Lady Susan Hussey est née le 1er mai 1939 et fait partie du cercle restreint de la famille royale.

La dame de confiance a reçu une dame grand-croix de l’ordre royal de Victoria Crédit : Getty

La femme de 83 ans est également connue sous le nom de numéro un des préfètes royales et était une amie chère d’Elizabeth II, étant à ses côtés pour la naissance du prince Andrew en 1960.

Le prince William connaît également Lady Susan comme marraine, et elle a été la seule personne choisie pour se tenir aux côtés de la reine lors des funérailles du défunt prince Philip.

La Dame de confiance a reçu une Dame Grand-Croix de l’Ordre royal de Victoria – le rang le plus élevé personnellement accordé par le souverain.

Elle est la plus jeune fille du 12e comte de Waldegrave et sœur de William Waldgrave – un ancien ministre conservateur.

Son mari est Marmaduke Hussey, qui a été président du conseil des gouverneurs de la BBC de 1986 à 1996.

Susan Hussey est-elle un membre actif de la famille royale ?

La « dame d’honneur » de la reine faisait partie de la maison royale.

Le fonctionnaire royal a depuis démissionné suite à des allégations de racisme contre Ngozi Fulani 1 crédit

Elle était la femme de la chambre à coucher de la reine Elizabeth II et a également reçu la version reine Elizabeth II de la médaille du service long et fidèle de la maison royale avec des barrettes de 30, 40, 50 et 60 ans.

Le 19 septembre de cette année, elle a assisté aux funérailles de la reine aux côtés d’autres membres de la famille royale.

Cependant, elle a démissionné de la maison royale le 30 novembre 2022 après des allégations de racisme lorsqu’elle a interrogé un invité noir sur sa nationalité.

Ngozi, qui est née en Grande-Bretagne, a assisté à l’événement au nom de l’organisation caritative Sistah Space pour marquer les 16 jours d’activisme de l’ONU contre la violence sexiste.

Elle a dit que l’expérience, à peine 10 minutes après son arrivée, l’avait laissée “insultée” avec des “sentiments mitigés” à propos de la visite royale.

Buckingham Palace a confirmé ce matin que le membre du personnel impliqué s’était retiré après une enquête.

Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré: “Nous prenons cet incident très au sérieux et avons immédiatement enquêté pour établir tous les détails.

Susan Hussey était-elle la dame d’honneur de la reine ?

Oui, Lady Susan était considérée comme une dame d’honneur et a été choisie pour être gardée par le roi Charles après la mort de sa mère.

Elle faisait partie du «HMS Bubble» pendant le verrouillage et l’une des aides les plus anciennes d’Elizabeth.

Son titre a été rebaptisé Lady of the Household et a été rejoint par Mary Morrison et Dame Annabel Whitehead.