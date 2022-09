Qui est Lady Louise Windsor et est-elle une princesse ?

LADY LOUISE WINDSOR est un membre discret de la famille royale qui est très aimé par la reine.

Le prince Edward et Sophie, l’aînée des enfants de la comtesse de Wessex, Lady Louise, était connue pour être proche de son défunt grand-père, le prince Philip, et serait l’une des favorites de la reine.

Bien qu’elle ait reçu le titre de “princesse” dès sa naissance, Louise a été élevée en dehors des feux de la rampe et a attiré l’attention des fans lorsqu’elle est devenue le premier des petits-enfants de la reine à sortir en public après la mort du duc d’Édimbourg le 9 avril 2021.

Lady Louise Windsor ne deviendra probablement pas une royale active Crédit : Getty

Qui est Lady Louise Windsor ?

Lady Louise est la 14e dans l’ordre du trône et est la plus jeune petite-fille de la reine.

Lady Louise est née prématurément le 8 novembre 2003 à l’hôpital Frimley Park de Surrey et a été accouchée par césarienne d’urgence.

Elle est née avec une ésotropie oculaire et a subi une procédure pour corriger sa vision à 18 mois, qui a échoué et a été répétée en 2014.

Elle a fréquenté l’école à Windsor avant de déménager dans une école d’Ascot près de la maison de ses parents, Bagshot Park.

La famille Wessex, qui comprend également le frère de Louise, James, âgé de 11 ans, le vicomte Severn, serait proche de la reine et de son défunt mari Philip.

Un initié royal a déclaré: «La reine aime le fait que Louise et James apprécient leur séjour à Balmoral, et elle est devenue particulièrement proche de Louise, qui semble être devenue sa petite-fille préférée, suivie de près par James.

« Louise s’est également fait aimer de tout le monde en s’occupant des enfants de William et Kate lorsqu’ils étaient ici.

“Louise adore dessiner et faire des croquis et essayait très patiemment d’amener Charlotte à faire des photos de lapins et de cerfs.

“En raison de son talent artistique évident, la reine a permis à Louise de parcourir une partie de la collection de croquis des Highlands de la reine Victoria qui sont conservés à Balmoral mais qui sont rarement déterrés de nos jours.”

Ingrid Seward a déclaré à Fabulous Digital que la reine aime “les gens ordinaires plus qu’elle n’aime ceux qui la flattent”.

Louise aime également conduire une calèche et aurait appris l’art de son grand-père, le prince Philip.

Le royal a laissé ses poneys et sa voiture bien-aimés à sa petite-fille à sa mort.

Elle a été vue en calèche lors d’un événement du jubilé de platine auquel assistait la reine à Windsor le 15 mai 2022.

Louise est 16e sur le trône, derrière son jeune frère James, car ils sont tous deux nés avant la loi de 2013 sur la succession à la Couronne, qui a officiellement mis fin à la règle séculaire selon laquelle la progéniture mâle a préséance sur les femelles.

Lady Louise Windsor est-elle une princesse ?

Contrairement au reste des petits-enfants de la reine, Louise et James ne détiennent pas le titre de princesse et de prince et ne sont pas appelés SAR.

La reine a huit petits-enfants, dont Louise et James, Peter et Zara Phillips, les princesses Beatrice et Eugénie et les princes William et Harry.

Pourtant, tous n’ont pas reçu de titres héréditaires.

Le prince Edward, lors de son mariage avec Sophie Rhys-Jones, a convenu avec la reine que leurs enfants seraient considérés comme les enfants d’un comte, au lieu d’être appelés Son Altesse Royale.

Les enfants de la princesse Anne, Zara et Peter, n’ont pas non plus de titres royaux, mais Louise et James sont les premiers descendants masculins de la reine à ne pas en avoir.

Lady Louise deviendra-t-elle une royale active ?

Il est fort probable que Lady Louise ne deviendra pas une royale active.

Lorsqu’elle a eu 18 ans en 2021, des initiés ont déclaré que Lady Louise était plus susceptible de poursuivre ses études à l’université plutôt que de prendre un titre de RHS.

En juin 2020, sa mère Sophie Wessex a déclaré: “Elle travaille dur et fera des bacs.

“J’espère qu’elle ira à l’université. Je ne la forcerais pas, mais si elle le veut. Elle est assez intelligente.

“Nous essayons de les élever en sachant qu’ils sont très susceptibles de devoir travailler pour gagner leur vie.

“Par conséquent, nous avons pris la décision de ne pas utiliser les titres de RHS.

“Ils en ont et peuvent décider de les utiliser à partir de 18 ans, mais c’est très peu probable.”

Louise suivra l’anglais, l’histoire, la politique et le théâtre pour ses examens de niveau A en 2022.