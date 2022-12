Qui est l’actrice de Mo Harris, Laila Morse ? La star d’EastEnders et la sœur de Gary Oldman

IL EST JUSTE de dire que parmi les fans de feuilletons britanniques, Laila Morse est un nom familier.

L’actrice est bien connue pour être Big Mo dans EastEnders – mais saviez-vous qu’elle est aussi une star du grand écran ?

Bbc

Qui est Laila Morse ?

Laila Morse est née le 1er août 1945 à Dorking, dans le Surrey.

Son vrai nom est Maureen Oldman et Laila Morse est son nom de scène.

Elle est la sœur de l’acteur oscarisé Gary Oldman qui a joué Sirius Black dans la série Harry Potter.

Mais Laila a eu sa propre carrière d’actrice réussie et est peut-être mieux connue sous le nom de Mo Harris dans BBC Soap EastEnders, depuis qu’elle a décroché le poste en 2000.





La star a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2000 après que sa co-star Wendy Richard, décédée tragiquement de la maladie en 2009 après une longue bataille de 14 ans, l’ait convaincue de le faire vérifier.

Il s’est avéré que la grosseur de Laila était un cancer, mais heureusement, parce qu’elle a été diagnostiquée tôt, elle était traitable.

En 2021, Laila a révélé qu’elle attribue à Wendy le mérite de lui avoir sauvé la vie.

Laila Morse est-elle mariée ?

L’actrice britannique a épousé Gerald Bromfield en 1962 et a eu deux enfants ensemble, Gerry et Tracy.





Laila a divorcé de Gerald en 1970 après avoir purgé 14 mois de prison pour vol dans le cadre du célèbre Deptford Mob.

Cependant, la star se remariera vingt-cinq ans plus tard, en 1995, lorsqu’elle épousera Jim Bass après une romance de six mois.

Les deux se sont séparés peu de temps après et ont finalisé leur divorce en 2001, Laila admettant finalement dans ses mémoires qu’elle n’avait pas vraiment aimé Jim.

En 2006, Laila a retrouvé Jimmy, un vieil ami qu’elle avait rencontré à Ibiza.

À quelles émissions de télévision Laila Morse a-t-elle participé?

Le premier travail de Laila Morse à la télévision était dans quelques épisodes du drame policier The Bill.

Elle a également joué le personnage de Honky Mum dans la comédie de la BBC Honky Sausages dans les années 1990.

En plus des rôles d’actrice, Laila a également eu plusieurs apparitions à la télé-réalité, notamment I’m A Celebrity, Dancing On Ice et Celebrity MasterChef.

En décembre 2021, Laila a courageusement accepté de sortir son kit sur ITV pour Strictly The Real Full Monty afin de sensibiliser et de collecter des fonds pour les associations caritatives contre le cancer.

Fait amusant, Laila a également connu une carrière cinématographique, notamment en jouant dans le film de 1997 de son petit frère Gary Oldman, Nil by Mouth.