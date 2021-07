LIE With Me est un nouveau drame de Channel 5 qui devrait rendre les téléspectateurs accros.

L’un des acteurs principaux est l’étoile montante Phoebe Roberts, qui fait son chemin dans le monde du théâtre.

2 L’actrice australienne Phoebe Roberts est une étoile montante Crédit : Canal 5

Qui est l’actrice de Lie With Me Phoebe Roberts ?

Phoebe est une actrice australienne de 25 ans née le 21 août 1995.

Elle est surtout connue pour la série comique Ja’mie : Private School Girl.

Depuis lors, elle est apparue dans Nowhere Boys, Glitch et Utopia.

En 2021, Phoebe a joué dans Lie With Me en jouant Becky, une jeune fille au pair qui vient travailler pour la famille Fallmont.

2 Phoebe joue dans Lie With Me de Channel 5 Crédit : Canal 5

De quoi parle Lie With Me ?

Selon Channel 5, Lie With Me est centré sur l’histoire effrayante d’Anna et de sa famille qui déménagent en Australie après que l’infidélité a secoué son mariage.

Ils embauchent une jeune nounou locale (jouée par Phoebe) qui n’est pas aussi innocente qu’elle en a l’air, et « des conséquences mortelles s’ensuivent ».

Il est créé et produit par le showrunner Neighbours Jason Herbison, avec Scott Major et Jo Porter en tant que producteurs.

Quand est-ce que Lie With Me sort à la télé ?

La nouvelle série débutera sur Channel 5 CE SOIR (12 juillet 2021) à 21h.

La série comporte quatre épisodes qui seront diffusés tous les soirs à 21 heures au cours de la semaine et se termineront jeudi (15 juillet 2021).

Vous pouvez rattraper tous les épisodes manqués sur Mon5.