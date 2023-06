Qui est Lachuné ? Apprenez à connaître le talentueux chanteur de la saison 18 de l’AGT – Hollywood Life

Voir la galerie





Lachuné auditionne pour AGT saison 18.

Lachuné est chanteur.

Lachuné est également coach vocal.

Les auditions pour L’Amérique a du talent la saison 18 est toujours en cours et de nouveaux actes arriveront sur scène lors de l’épisode du 27 juin. Lachuné Boyd fera partie de la dernière série de chanteurs qui espèrent avoir leur moment d’évasion dans l’émission.

Alors, qui est Lachuné ? Elle a consacré sa vie à faire de la musique. HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur cette étoile montante.

Lachuné a été coach vocal pour Shine de Carey Lewis. Elle a maintenant lancé son propre studio vocal en ligne appelé « Head to Heart ». Elle a dit Voyage à Dallas« J’ai eu le privilège de travailler avec des chanteurs de tous âges et de professionnels à débutants ! J’ai aidé des chanteurs soutenus à participer à des programmes d’art de la performance intenses et j’ai aidé des chanteurs plus âgés à enregistrer leurs propres disques.

Lachuné a découvert son amour de la musique à l’église.

Elle est tombée amoureuse de la musique pour la première fois alors qu’elle fréquentait une petite église de gospel noir en Caroline du Sud, selon sa biographie de la Dallas School of Music. Elle a ensuite étudié la musique à l’Université de North Greenville.

Lachuné a révélé ses meilleurs conseils pour les chanteurs en devenir.

« J’aimerais savoir que l’échec est normal. Je conseillerais à tous ceux qui débutent de ne pas trop y penser, mais d’en faire leur première priorité de trouver un mentor ! » elle a dit Voyage à Dallas dans une interview. « Surtout, travaillez à votre propre rythme et trouvez le travail qui vous passionne. Lorsque les gens découvrent votre travail, assurez-vous qu’ils trouvent le travail que vous VOULEZ créer et pour lequel vous êtes connu. Soyez authentique.

Lachuné montre sa voix incroyable sur les réseaux sociaux.

La chanteuse publie fréquemment ses reprises de chansons à succès comme « Time After Time », « Landslide », et plus encore. Elle partage ses performances sur Instagram et TikTok. Elle compte plus de 148 000 abonnés sur TikTok et 1,2 million de likes sur ses vidéos.

Lachuné a sorti un album.

Lachuné a sorti son premier album — Chantez Alléluia ! — en 2022. L’album était composé de 9 titres.

