Qui est l’accusatrice de Trevor Bauer, Mme Hill, et que disaient les SMS ?

Le joueur de la NBL Trevor Bauer a été accusé d’avoir agressé sexuellement et physiquement une femme.

Il fait suite au témoignage de son accusatrice, Mme Hill, qui a déposé de nouvelles preuves contre le Los Angeles Dodgers Star – y compris une série d’échanges de textes accablants.

Trevor Bauer a été accusé d’agression sexuelle Crédit : Getty Images – Getty

Qui est l’accusatrice de Trevor Bauer, Mme Hill ?

L’accusateur de Trevor Bauer n’a été identifié que comme « Mme. Hill » à la demande de son avocat, et ses données personnelles restent rares.

La jeune femme de 27 ans a déclaré avoir eu des relations sexuelles avec Bauer en avril et mai.

Le couple avait communiqué par SMS et sur les réseaux sociaux pendant les trois semaines suivantes, discutant du baseball et de son nouveau travail.

Certaines des conversations étaient de « nature sexuelle ».

De quoi Trevor Bauer a-t-il été accusé ?

Trevor Bauer a été accusé d’agression sexuelle, après avoir prétendument étranglé et frappé Mme Hill lors de rapports sexuels.

Hill affirme que les deux rencontres sexuelles sont devenues violentes car elle a spécifiquement allégué que Bauer l’avait frappée au visage, au vagin et aux fesses.

Hill a ensuite été hospitalisée pour ses blessures.

Lors de la première rencontre, la femme aurait conduit de San Diego à Los Angeles pour rencontrer Bauer.

Une fois qu’ils sont devenus intimes, la femme affirme que Bauer a utilisé ses cheveux pour l’étouffer jusqu’à ce qu’elle perde connaissance, a rapporté le New York Post.

C’est alors que la femme affirme que Bauer l’a « agressée sexuellement » en la sodomisant, selon The Post.

L’homme de 27 ans aurait étranglé et frappé une femme lors d’un rapport sexuel Crédit : Getty

Le couple a communiqué le lendemain matin avec Bauer qui l’aurait taquinée au sujet d’avoir mal et elle l’a informé qu’elle n’avait pas apprécié le temps ensemble, selon le rapport.

Cependant, Hill a semblé revenir à Bauer pour une deuxième rencontre où il l’aurait à nouveau étranglée jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse.

Au cours de cette deuxième fois ensemble, la femme a accusé le lanceur de lui avoir donné plusieurs coups de poing à la tête.

« Après m’avoir frappé plusieurs fois, il m’a ensuite retournée sur le ventre et a commencé à m’étouffer avec les cheveux », a-t-elle déclaré dans le rapport The Athletic.

« J’ai encore perdu connaissance. »

L’expérience aurait laissé la femme dans un état de tremblements et de sanglots – Bauer aurait tenté de l’informer qu’elle était en sécurité, aurait affirmé la femme dans sa déclaration, selon le Post.

Il ajoute que c’est au cours de leur deuxième et dernière fois ensemble que la femme s’est rendue aux urgences et affirme avoir reçu un diagnostic de traumatisme crânien et d’agression par strangulation manuelle.

La déclaration, publiée par Hill, disait : « J’ai accepté d’avoir des relations sexuelles consensuelles ; cependant, je n’étais pas d’accord ou n’ai pas consenti à ce qu’il a fait ensuite.

« Je n’ai pas accepté d’être agressé sexuellement. »

Mme Hill affirme avoir subi des blessures graves qui l’ont laissée hospitalisée Crédit : Conseil judiciaire de Californie

Que disaient les SMS ?

Le mercredi 30 juin 2021, une pétition a été publiée qui comprenait des photographies de blessures que Hill aurait subies lors de relations sexuelles avec Bauer, telles que des yeux au beurre noir et des égratignures au visage.

Il comprenait également des messages texte entre Hill et Bauer, dans lesquels il exprime sa préoccupation pour ses blessures.

Hill a d’abord déclaré: «Ils ont dit que les ecchymoses / gonflements sur mon visage et ma mâchoire disparaîtraient dans environ 1 semaine.

« Et puis pour les symptômes de la tête, je ne suis pas sûr, probablement une semaine aussi.

Elle a ensuite ajouté que les symptômes lui avaient donné envie de « beaucoup dormir » et qu’elle voulait juste que « tout s’en aille ».

Trevor a répondu avec inquiétude en disant : « Je me sens tellement mal que cela se soit produit. J’aimerais pouvoir être là avec toi à travers ça.

La femme a semblé apprécier ses remords en disant « juste reconnaissante que vous montriez que vous vous souciez de vous ».

Le joueur de la NBL a conclu: « Je le fais, je le fais absolument. Je ne veux jamais te voir souffrir.

Une série de SMS a été publiée via une pétition Crédit : Conseil judiciaire de Californie

Depuis les incidents, Bauer a juré que les deux rencontres en avril et à nouveau en mai étaient convenues par les deux parties.

« M. Bauer a eu une relation sexuelle brève et totalement consensuelle initiée par [the accuser] à partir d’avril 2021 », a déclaré l’avocat de Bauer, Jon Fetterolf, après que les accusations ont été exposées pour la première fois et les a qualifiées de « frauduleuses ».

Les Dodgers, ont déclaré avoir contacté la MLB, pour « traiter l’affaire », ajoutant qu’ils prenaient « toute allégation de cette nature au sérieux ».