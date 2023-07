Qui est la «veuve noire» Victoria Breeden et où est-elle maintenant?

ROB Parkes a été horrifié lorsqu’il a découvert que son ex-femme avait comploté pour manipuler une série d’hommes afin qu’ils l’assassinent.

Ici, nous jetons un coup d’œil à la femme responsable, Victoria Breeden, et où elle se trouve maintenant.

L’ancien partenaire de Rob Parkes a comploté pour le faire assassiner Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Qui est Victoria Breeden ?

Victoria Breeden, surnommée la » Veuve Noire », est originaire de Littleport, dans le Cambridgeshire.

En 2004, Breeden a épousé Rob Parkes après que le couple se soit rencontré à l’université en 1999.

Mais le couple s’est séparé en 2008 et M. Parkes a obtenu la garde d’un enfant en 2014 « à la suite d’une longue procédure devant les tribunaux de la famille ».

Le monde de M. Parkes s’est ensuite effondré lorsque les détectives ont découvert un enregistrement téléphonique secret de son ancien partenaire complotant pour le faire assassiner afin qu’elle puisse obtenir la garde de leur fille adolescente, Grace.

Qu’est-il arrivé à l’ex-mari de Victoria Breeden, Rob Parkes ?

Rob Parkes a été horrifié lorsqu’il a découvert que son ex-femme avait tenté six fois d’engager un tueur à gages pour le tuer.

Le jour du Nouvel An 2014, la police est arrivée à l’adresse du domicile de Rob à Milton Keynes.

Les officiers étaient venus vérifier que sa famille – sa nouvelle épouse Jane et sa fille Grace, dont il avait la garde exclusive après une longue bataille judiciaire avec son ex – allait bien.

La visite est intervenue après que la police a été alertée par un appel au 999 – soi-disant de Rob – signalant un incendie de voiture à la maison, cependant, l’appel était un canular.

Mais à 5 h 30 le lendemain matin, Rob s’est réveillé au son de l’alarme de sa voiture, suivi d’un rugissement et d’un crépitement – et a rapidement découvert que quelqu’un avait mis le feu à l’Audi A3 de la famille.

Après avoir fui la propriété, Rob soupçonnait Victoria et son nouveau mari, l’ex-soldat Wayne Wood, d’être à l’origine de l’attaque.

Rob a expliqué: « Elle a convaincu Wayne que j’étais un trafiquant de drogue et un pédophile et l’a utilisé comme une arme pour m’attaquer à moi et à ma famille. »

Wood, qui était responsable de l’appel au canular, a été emprisonné pendant sept ans pour incendie criminel.

Breeden a été libérée par la police car ils ne pouvaient pas la relier à l’attaque de la voiture.

Cependant, l’ex de Rob était déterminé à le faire assassiner.

Elle avait caché plus de 18 500 £ dans des canettes dans sa maison de Littleport pour payer n’importe lequel des hommes qu’elle pouvait manipuler pour qu’il tente de tuer Rob – à l’insu de son mari de l’époque depuis six ans.

M. Parkes a déclaré: Il y avait six gars au fil des ans et certains se sont rapprochés plus que d’autres.

En 2019, Breeden a commencé une nouvelle relation avec Graham Wall, un homme qu’elle a rencontré sur un site de rencontres, et il a rapidement commencé à exprimer ses inquiétudes après qu’elle lui ait demandé s’il pouvait la mettre en contact avec un tueur à gages.

Breeden lui a dit: » Si tu ne peux pas faire ça, alors tu ne m’es d’aucune utilité. »

Cela a conduit Wall à soupçonner Breeden d’avoir une liaison, et par conséquent, il est allé travailler et a laissé son téléphone caché sous les escaliers.

Le téléphone a capté une conversation effrayante – Breeden demandant à l’ancien trafiquant de drogue Earl Gernon s’il pouvait s’arranger pour tuer son ex-mari.

Sur l’enregistrement audio, ils discutent du fait que Rob a été tué à coups de pied dans la forêt de Thetford, dans le Norfolk, ou d’avoir attaqué sa voiture pour l’attirer hors de la maison avant de lui écraser la tête avec une brique.

Gernon lui a dit que toute autre méthode serait « très, très chère ».

Horrifié par l’audio qu’il avait découvert, Wall a remis le téléphone à la police du Cambridgeshire.

Étonnamment, Breeden est entrée dans le poste de police d’Ely dans le but de récupérer le téléphone, ainsi que ses preuves incriminantes, ce qui a entraîné son arrestation.

Lorsque l’affaire a été portée devant les tribunaux en mars 2020, Breeden a affirmé qu’elle ne faisait que « blaguer » et « n’était pas sérieuse » lorsqu’elle a parlé d’embaucher des tueurs à gages pour mener l’attaque.

Par un incroyable coup du sort, des millions de téléspectateurs regardant le documentaire de Channel 4 24 Hours In Police Custody: Black Widow ont en fait vu le moment où la police a informé le directeur des ventes Rob que son ex, Victoria Breeden, voulait qu’il soit envoyé par un tueur à gage.

En juillet 2023, Rob a déclaré au Sun : » Sur l’enregistrement télévisé, vous pouvez me voir hocher la tête et faire une pause de quelques secondes.

« J’ai l’air calme, composé et en contrôle, bien qu’un peu choqué.

«Ce que personne d’autre n’a réalisé, c’est que mon cerveau avait décidé que ce serait le bon moment pour vérifier et passer de brèves vacances. Je n’étais pas calme, j’étais vide.

« Je pouvais voir la bouche du policier bouger et je savais qu’il parlait toujours, mais je n’y prêtais pas attention.

« Toute la situation ne semblait tout simplement pas réelle. Pas réel à distance.

«La tension mentale était tout simplement trop immense et écrasante pour que je puisse y faire face.

« En repensant à cette séquence de 24 heures en garde à vue, je sirotais une tasse de thé complètement vide. »

Où est Victoria Breeden maintenant ?

Juste avant le verrouillage au début de 2020, Victoria Breeden a été reconnue coupable de trois chefs d’accusation de complot pour meurtre et emprisonnée pendant neuf ans et demi.

Elle a été condamnée à Chelmsford Crown Court en 2020, à l’issue d’un procès de huit jours.

Gernon a été accusé de complot pour meurtre, mais les accusations ont ensuite été abandonnées.