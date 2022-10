Qui est la taupe dans la série de Netflix ? – Indices et gagnant révélés

Netflix a relancé une série télé-réalité classique des années 2000 appelée The Mole. Dans l’émission, les concurrents s’affrontent dans une série de tâches pour constituer un pot en argent qu’une seule personne ramènera à la maison à la fin de la série.

Cependant, parmi eux se trouve un imposteur dont le travail consiste à saboter les tâches et à réduire au maximum l’argent. Chaque épisode, les membres de l’équipe répondent à un quiz sur ce qu’ils savent sur la taupe – et la personne qui en sait le moins est expulsée de la compétition.

Avec beaucoup de coups dans le dos, de bêtises et de comportements suspects, c’est l’une des séries de réalité les plus addictives de Netflix à ce jour. Tous les épisodes de The Mole sont maintenant disponibles en streaming, et nous savons maintenant qui était l’agent secret depuis le début.

Si vous voulez savoir de qui il s’agit et tous les indices cachés en cours de route, continuez à lire. Vous pouvez également consulter notre sélection des meilleures émissions de télévision et films sur Netflix en ce moment.

Avertissement de spoiler majeur pour la saison 1 de The Mole (2022) ci-dessous

Qui est The Mole sur Netflix ?

Le dernier épisode a révélé que l’analyste de logiciels informatiques Kesi était The Mole, sabotant les tâches tout au long de la compétition.

Selon le site de fans de Netflix Tudum, Kesi a été invitée trois fois à être The Mole avant d’accepter.

Une fois qu’elle l’a fait, elle a été informée de chaque mission avant les autres candidats et a rencontré les producteurs en secret – parlant tranquillement dans les toilettes, passant des notes et plus encore. Même certains membres d’équipage ne savaient pas qu’elle était la taupe.

Cependant, si les téléspectateurs y prêtaient attention, il y avait quelques indices sur sa véritable identité – plus à ce sujet ci-dessous.

Qui gagne La taupe sur Netflix ?

Le directeur de la marque Will est sorti victorieux dans l’épisode final, battant de justesse le pilote commercial Joi après avoir correctement deviné que la taupe était Kesi.

Quels indices y avait-il sur qui était The Mole ?

Il y a des indices dans tous les épisodes que Kesi était The Mole – certains étaient plus subtils que d’autres. Cette vidéo les résume très bien :

Alternativement, nous avons rassemblé tous les indices de chaque épisode ci-dessous :

Épisode 1

Kesi a passé la majeure partie de cet épisode à faire un travail solide pour établir la confiance avec le gang. Cependant, le joueur professionnel Avori a révélé sur Twitter qu’il y avait un indice visuel lié à Kesi affiché sur le côté de l’avion :

Oui il y en avait. Le drapeau sur l’avion dans l’épisode 1 était le drapeau colombien. Kesi est allé à l’université de Colombie — Avori (@Avoristrib) 21 octobre 2022

Épisode 2

Pendant la tâche de jailbreak, Kesi a fait semblant de ne pas repérer le porte-clés sur le sol près de sa porte. Elle savait qu’elle était censée être la première personne à se déverrouiller de sa cellule et a choisi d’ignorer le fait de voir les clés, mettant ainsi la suspicion sur son compatriote, Joi.

En tant que telle, elle a obligé ses coéquipiers à prolonger le temps, perdant environ 6 000 $ du pot de prix.

Dans la tâche supplémentaire, elle a également fait perdre du temps à l’équipe en orthographiant mal un mot de passe potentiel, en coûtant à son équipe les exceptions et bien sûr en perdant un potentiel supplémentaire de 10 000 $.

Épisode 3

Dans l’avion, Kesi n’a pas réussi (mais plus probablement négligé) à repérer le terne que l’équipe recherche. Heureusement pour elle, Avori en a pris plus, car elle essayait délibérément de paraître suspecte.

Épisode 4

Cet épisode est l’un des plus grands indices – Kesi n’a pas réussi à repérer les indices de mots pour les boîtes de verrouillage dont l’équipe avait besoin pendant le braquage de la banque. Elle a joué cela comme de l’ignorance mais révèle plus tard qu’ils étaient faciles à repérer. À son tour, elle a coûté une bonne partie de l’argent à l’équipe.

De plus, au début de l’épisode, Kesi a voté pour ramener Dom dans le jeu, ce qui à son tour ajouterait un autre suspect pour détourner l’attention d’elle.

Épisode 5

Kesi a “accidentellement” renversé un sac de 2 000 $ lors de la mission du train, bien que Greg ait pu les saisir facilement. À ce stade, Greg a commencé à soupçonner qu’elle était la taupe et a voté pour elle lors des quiz des prochains épisodes.

Épisode 6

Kesi reste derrière pendant le défi de la montagne, sachant très bien que 10 000 $ se trouvent dans son sac à dos. De cette façon, elle est restée hors des yeux des gens et a volé sous le radar.

Le plus gros indice de son identité est venu plus tard dans l’épisode, où elle a volé la carte d’exemption et a laissé tous les joueurs rester dans un entrepôt frigorifique pendant qu’elle passait la nuit dans un hôtel de luxe.

Non seulement elle a empêché un autre joueur d’être exempté d’être éliminé, mais elle a également empêché l’ajout d’un montant considérable de 20 000 $ au pot.

Épisode 7

Kesi a failli coûter 20 000 $ supplémentaires à l’équipe lorsqu’elle a tenté de voter Avori lors de l’interrogatoire. Cependant, elle a été rejetée par ses coéquipiers.

Au cours du quiz, Greg a été éliminé. Après avoir voté pour Kesi, il a changé sa stratégie de vote lorsque Joi a jeté des soupçons sur Jacob – et en a payé le prix.

Épisode 8

Kesi a tenté de bloquer Joi en pointant vers un autre groupe de pigeons pendant la mission de sauvetage et a tenté de détourner Joi sur un chemin différent – même en recourant à la pierre, au papier, aux ciseaux pour faire dérailler la mission.

Épisode 9

À ce stade, Kesi est devenu très audacieux et a jeté des blocs de glace avec de l’argent à l’intérieur juste devant le nez de Joi. Elle a dit que c’était pour avoir l’air faussement suspect – mais c’était vraiment parce qu’elle était la taupe depuis le début.

Épisode 10

Dans le dernier épisode, Kesi a “glissé” lors de son défi et a délibérément rendu tout plus difficile pour elle-même, ce qui a coûté de l’argent à l’équipe.