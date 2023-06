Qui est la star du porno Dani Daniels et quelle est sa valeur nette ?

DANI Daniels est surtout connue pour avoir travaillé dans l’industrie du film pour adultes.

Sa carrière a commencé alors qu’elle avait 21 ans, mais qui est-elle ?

Dani Daniels est connu pour être dans l’industrie du film pour adultes Crédit : instagram/akadanidaniels

Qui est Dani Daniels ?

Dani Daniels est devenu célèbre pour avoir travaillé comme star du porno.

Elle est née le 23 septembre 1989 dans le sud de la Californie.

Sa carrière a commencé en tant que mannequin glamour, avant de travailler dans l’industrie du divertissement pour adultes en tant que mannequin d’art nu.

Dani a commencé à jouer dans des films pour adultes à l’âge de 21 ans en janvier 2011.

Au cours de sa carrière, elle a remporté plus de 20 prix et est l’une des stars de cinéma pour adultes les plus recherchées.

En plus de travailler dans l’industrie du film pour adultes, Dani a une émission télévisée Amazon Prime intitulée Dinner With Dani.

Elle est également une peintre talentueuse, choisissant de peindre sous son vrai nom Kira Lee.

Son art est souvent exposé dans des galeries à Los Angeles, New York, Londres et à Art Basel à Miami.

Sa peinture de Bono a été présentée dans une exposition au prestigieux Lyman Allyn Museum de New London Connecticut.

Quelle est sa valeur nette ?

Selon AllFamousBirthdays, la valeur nette de Dani est estimée à 4 millions de livres sterling.

Elle aurait gagné le montant impressionnant grâce à sa carrière de star de cinéma pour adultes.

Elle gagnera également de l’argent grâce à son émission de télévision et à d’autres offres de marque.

Est-ce que Dani Daniels est sur Instagram?

Oui, Dani publie souvent sur sa page Instagram @akadanidaniels.

Elle compte un nombre impressionnant de 7,7 millions de followers en juin 2023.

Dani a tendance à tenir ses abonnés au courant de ce qu’elle a fait dans sa vie quotidienne en dehors de son travail.

Elle partage également intégralement des clips, mettant souvent en scène son mari.

Elle fait souvent de la publicité pour sa société de café DDRoasters sur sa page.

Dani est également active sur sa page Twitter @akaDaniDaniels.

Elle a tendance à publier plus de contenu pour adultes sur cette page pour ses millions de followers.