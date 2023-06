Qui est la star des Gladiators, Toby Olubi ?

Les FANS de la série télévisée à succès des années 90 Gladiators ont hâte que le spectacle commence.

La gamme complète de nouveaux Gladiators a été publiée, et le champion de l’équipe GB, Tpby Olubi, en fait partie.

Rencontrez Toby Olubi AKA Phantom sur les gladiateurs[/caption]

Qui est Toby Olubi ?

Toby Olubi est né le 24 septembre 1987 et est une star de la télévision et un champion britannique de bobsleigh.

Cependant, il est maintenant connu pour faire partie de la nouvelle gamme Gladiators.

Toby reprendra l’alter-ego de Phantom dans l’émission.

Parlant de décrocher le poste, Toby a déclaré à la BBC: « C’est un rêve devenu réalité pour moi.

« Je suis un enfant des années 90, donc les gladiateurs du passé étaient ma version des super-héros de la vie réelle.

« Maintenant, j’ai la chance d’enfiler le grand « G » et d’être moi-même une source d’inspiration. »

Il a poursuivi: «Gladiators consiste à affronter les obstacles et à apporter la meilleure version de vous-même.

« Nous aurons la plus grande plateforme de divertissement pour représenter cette philosophie et je ne pourrais pas être plus fier et reconnaissant d’être un gladiateur…. Que le spectacle commence! »

En tant que Phantom, il promet de hanter tous ceux qui osent l’affronter sur Gladiators.

Les fans ont hâte que la série redémarrée démarre sur la BBC.

Le spectacle sera filmé à la Sheffield Arena et sera diffusé sur BBC One et iPlayer.

Les concurrents devront faire face à la tâche difficile d’affronter les Gladiators dans un test de vitesse et de force dans une série de nouveaux jeux ainsi que certaines tâches de retour, y compris The Eliminator.

Quand Toby Olubi a-t-il représenté l’équipe GB aux Jeux olympiques ?

Toby a participé aux Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang en 2018 avec l’équipe Team GB Bobsleigh où ils ont battu le record du monde du bobsleigh le plus rapide de tous les temps à 97 mph.

Parallèlement à ses réalisations en bobsleigh, Phantom a eu du succès en tant que sprinteur et a précédemment remporté le championnat du comté pour les sprints masculins de 60 m au Royaume-Uni.

Toby a été nommé le bobeur le plus rapide des championnats britanniques de poussée pendant quatre années consécutives.

À quelles autres émissions de télé-réalité Toby a-t-il participé ?

Avant d’être annoncé comme star de Gladiator, Toby a également eu un autre contact avec la gloire.

C’est parce qu’il a également gagné 12 000 £ dans l’ancien jeu-questionnaire de Channel 4, Deal or No Deal.

Toby est également connu pour son travail en tant que présentateur de fitness.