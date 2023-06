Qui est la star des Gladiators, Jodie Ounsley ?

JODIE Ounsley échange le rugby pour jouer dans le redémarrage des Gladiators.

Prenant le nom de Fury, elle est prête à montrer ses compétences dans la série.

Bbc

Jodie sera connue sous le nom de Fury on Gladiators[/caption]

Qui est Jodie Ounsley ?

Jodie Ounsley est connue pour être une star du rugby.

Elle est une ancienne joueuse du rugby à sept féminin d’Angleterre, mais elle se met maintenant au défi de devenir l’une des nouvelles Gladiators.

Elle est également championne britannique de Jiu Jitsu brésilien et cinq fois championne du monde de transport de charbon.

Jodie a des gladiateurs dans le sang, son père étant un concurrent de la série en 2008.

Depuis lors, elle s’est entraînée pour le surpasser et quand elle était plus jeune, elle s’est déguisée en gladiatrice et a pratiqué les jeux dans son salon.

Parlant de rejoindre le nouveau line-up, Jodie a déclaré: « En regardant les gladiateurs grandir, j’ai toujours été impressionné par leur force et leur puissance et maintenant j’en suis un!

« J’espère que les prétendants sont prêts à ressentir la Fury. »

Quel âge a Jodie Ounsley ?

Jodie est née le 17 janvier 2001, ce qui lui donne 22 ans en juin 2023.

Cela fait d’elle un Capricorne.

Les Capricornes sont connus pour être très performants, persistants, pratiques et sensibles.

Ils sont connus pour leurs habitudes de travail acharné, et ce sont des surperformants qui donnent l’impression que le succès est sans effort, même s’ils consacrent beaucoup de temps et d’attention à leur carrière et à leurs relations.

Jodie Ounsley est-elle sourde ?

Jodie a remporté le titre de personnalité sportive sourde de l’année en 2020.

Elle a été la première joueuse de rugby à sept sourde au monde à être sélectionnée pour un match international complet et la première joueuse de rugby sourde à jouer pour une équipe anglaise senior.

Jodie est ambassadrice de l’association caritative The Elizabeth Foundation, une crèche préscolaire pour enfants sourds.

Elle est présidente honoraire de UK Deaf Sport et en 2023, elle a été nommée parmi la Women’s Hour Power List 2023 Women in Sport.

Qui est le partenaire de Jodie Ounsley ?

On ne sait pas si Jodie est en couple ou non.

Bien qu’elle informe régulièrement ses fans de ce qu’elle fait sur ses réseaux sociaux, aucun partenaire n’a été présenté.