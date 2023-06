Qui est la star des Gladiators, Harry Aikines-Aryeetey ?

GLADIATORS est de retour pour un tout nouveau redémarrage.

L’émission classique mettra en vedette une nouvelle distribution, dont Harry Aikines-Aryeetey.

Pennsylvanie

Harry sera connu sous le nom de Nitro[/caption]

Qui est Harry Aikines-Aryeetey ?

Harry Aikines-Aryeetey a été annoncé comme l’un des nouveaux gladiateurs lors du redémarrage.

Il prend le nom de Nitro alors qu’il montre ses talents sportifs dans l’émission.

Parlant de rejoindre le programme, Harry a déclaré : « Devenir un gladiateur est une autre grande réussite !

« Un rêve d’enfant devenu réalité ! On ne sait jamais ce qui s’en vient dans la vie, chaque jour est là pour être apprécié et savourer toutes les opportunités est un must ! Cela me donne littéralement de l’énergie et de la force!

« J’ai hâte d’être dans l’arène et d’amener Nitro aux Gladiators ! »

En plus d’être un gladiateur, Harry est un sprinteur de l’équipe GB.

Harry a concouru au plus haut niveau au Royaume-Uni depuis sa jeunesse et est devenu un sprinteur médaillé d’or du Commonwealth et du monde.

Il a remporté la BBC Young Sports Personality of the Year 2005 à l’âge de 17 ans après être devenu le premier athlète à remporter des médailles d’or aux 100 et 200 mètres aux Championnats du monde de la jeunesse.

Harry a remporté l’or à quatre reprises aux Championnats d’Europe masculins du 100 m et aux Jeux du Commonwealth.

Sa longue liste de réalisations comprend: deux fois olympien, trois fois champion d’Europe, deux fois champion du Commonwealth, médaillé d’argent du Commonwealth, médaillé de bronze européen, médaillé de bronze mondial, champion britannique, deux fois champion du monde junior et champion du monde junior.

Quel est le régime alimentaire de Harry Aikines-Aryeetey ?

En raison de son mode de vie actif, le régime alimentaire de Harry doit suivre cela.

Il suit un régime de steak principalement à base de protéines pour le petit-déjeuner, tandis qu’il grignotera de la viande séchée et séchée.

Harry prend des suppléments de magnésium et de zinc et s’autorise occasionnellement un biscuit ou un paquet de pop-corn sucré.

Quelle est la taille de Harry Aikines-Aryeetey ?

On pense que Harry mesure 1,78 mètre (5 pieds 8 pouces).

Pendant ce temps, il pèse 85 kg.

Quelle est la valeur nette de Harry Aikines-Aryeetey ?

Il a été estimé que la valeur nette de Harry est d’environ 3,9 millions de livres sterling, selon plusieurs sources.

Il pourra gagner son argent grâce à divers parrainages et accords de marque.

Il travaille également comme coach en ligne.