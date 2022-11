Qui est la star d’EastEnders James Bye?

JAMES Bye est surtout connu pour jouer Martin Fowler sur EastEnders.

Le 30 octobre 2022, il est devenu le cinquième concurrent à être éliminé de Strictly Come Dancing 2022.

Bbc

James Bye joue Martin Fowler sur EastEnders[/caption]

Qui est James Bye ?

Né le 23 février 1984, James Bye est une star de feuilleton et un acteur de cinéma.

L’homme de 38 ans a repris le rôle de Martin Fowler sur EastEnders en 2014 et a été impliqué dans un certain nombre de scénarios dramatiques.

Loin de Walford, il est apparu dans un certain nombre de films.

Ses crédits de film incluent Cemetery Junction en 2010, The Great Train Robbery en 2013 et The Hooligan Factory en 2014.

En savoir plus sur strictement REINE DANSANTE X Factor et la star de la radio sont la dernière célébrité à rejoindre Strictly Come Dancing 2022 TONY TANGO Les fans disent la même chose qu’Adams rejoint Strictly après avoir vu des mouvements HILARIOUS avant

James Bye est-il marié et a-t-il des enfants ?

James est marié et a trois enfants.

Il a épousé sa femme bien-aimée Victoria en 2012.

Le couple se serait rencontré dans un parking de Sainsbury il y a 16 ans lorsque Bye travaillait sur un travail de promotion et « a remis à Victoria une gelée de fruits », selon What to Watch.

Il lui a demandé un rendez-vous au pub local et le reste appartient à l’histoire.

Ils ont ensuite eu trois enfants – Edward, huit ans, Louis, six ans et Hugo, trois ans.





Qu’a dit Hamza Yassin à propos d’être sur Strictly ?

Le 12 août 2022, James a été révélé comme la onzième célébrité à participer à Strictly 2022.

Il a déclaré à Good Morning Britain : « Je le sais depuis longtemps – c’est difficile de garder un secret. Je peux dire aux gens à qui j’ai menti – si je vous ai menti, excusez-moi. Ce n’est pas vraiment enfoncé. »

Parlant de la réaction de sa femme Victoria, James a ajouté que la décision pour lui de jouer avait été un “effort d’équipe”.

Il a ajouté: “Elle est vraiment d’un grand soutien – nous en avons parlé tout au long et c’est une décision que nous avons prise ensemble.

« Elle va faire partie de l’équipe.

Cependant, le 30 octobre 2022, il est devenu le cinquième concurrent à être éliminé de l’émission.

L’acteur a proclamé qu’il s’était fait un “ami pour la vie” en sa partenaire de danse Amy Dowden en quittant la compétition.

Il a déclaré: “J’ai passé le meilleur moment de la série, j’ai un ami pour la vie, tout ce que je peux faire, c’est remercier la famille.”

James Bye est-il sur Instagram ?

James est un fervent utilisateur d’Instagram et compte 166 000 abonnés impressionnants (en octobre 2022).

En savoir plus sur le soleil DOUCE VÉRITÉ Les gens réalisent à peine pourquoi Dairy Milk et Freddos ont un goût différent BUSTE MUST Les gens disent que je passe d’une moyenne de 5 à 10 juste en enlevant mon pull

Vous pouvez suivre James sur sa poignée, @jimmybye.

Là-bas, il tient les fans au courant de la vie sur Albert Square et publie des photos de son adorable famille.