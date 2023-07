Qui est la star d’EastEnders Gillian Taylforth et est-elle mariée?

KATHY Beale a récemment été vue marchant dans l’allée avec Rocky Cotton, mais leurs noces ne se sont pas déroulées comme prévu.

L’icône d’EastEnders, Gillian Taylforth, s’est glissée dans une robe de mariée pour les besoins du feuilleton. Mais qui est-elle et est-elle mariée hors écran ?

Bbc

Kathy Beale s’est mariée avec Rocky Cotton[/caption]

Qui est la star d’EastEnders Gillian Taylforth?

Les téléspectateurs de BBC One ont été stupéfaits de voir Kathy se préparer pour son quatrième mariage alors qu’elle acceptait de se marier avec l’ancien escroc Rocky Cotton.

Mais dans une tournure choquante, les tourtereaux ont dû faire face à l’ex-épouse de Rocky, Jo, qui a révélé qu’ils n’étaient pas réellement divorcés et a affirmé qu’il commettrait la bigamie s’il épousait Kathy.

Le drame continue de se dérouler sur nos écrans avec Gillian Taylforth sous les projecteurs, alors qu’elle s’est habituée aux hauts et aux bas brutaux de la vie à Walford.

Originaire d’Islington à Londres, l’actrice de 67 ans – qui est la sœur de sa collègue star Kim Taylforth – fait partie du programme basé à Londres depuis ses tout débuts.

Connue comme l’un des principaux piliers du Square, Gillian est apparue dans le tout premier épisode de l’émission le 19 février 1985.

Elle est apparue régulièrement dans le feuilleton tout au long du premier mariage de son personnage avec Pete Beale et de sa deuxième union avec l’homme dur de Walford, Phil Mitchell.

Cependant, au début des années 2000, Kathy a trouvé refuge dans le Square en Afrique du Sud, où elle a épousé un homme du nom de Gavin Sullivan.

Gillian Taylforth a apparemment été exclue définitivement de la série en 2006 lorsque son alter ego à l’écran serait mort dans un accident de voiture.

Pendant son absence d’EastEnders, Gillian est apparue dans plusieurs autres émissions populaires telles que Footballers ‘Wives et The Bill.

En 2008, elle a eu son premier passage à la télé-réalité, participant à Strictly Come Dancing en tant que candidate célèbre.

Cinq ans plus tard, Gillian s’est tournée vers Celebrity Big Brother avant de finalement retourner au soapland en acceptant le rôle de Sandy Roscoe dans Hollyoaks de Channel 4.

Gillian a quitté la série pendant l’été 2014 mais est revenue en décembre avant de repartir en janvier 2015.

Après moins d’une décennie d’absence, elle a fait un retour choc à EastEnders un mois après avoir quitté Chester dans le cadre de l’épisode du 30e anniversaire de la série.

La star du feuilleton a repris le rôle de Kathy Beale de manière permanente à partir d’août 2015.

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Gillian Taylforth d’EastEnders est-elle mariée?

Bien que Kathy Beale, comme mentionné ci-dessus, ait été mariée plusieurs fois, Gillian Taylforth n’est pas connue pour s’être mariée avec qui que ce soit.

L’actrice semble avoir esquivé la perspective du mariage au fil des ans, mais a eu sa juste part de romance.

Pendant son séjour à EastEnders, elle s’est lancée dans une relation amoureuse avec la co-star Nick Berry alias Simon Wicks.

Elle a continué à sortir avec Geoff Knights à la fin des années 1980 et le couple a vécu à Broxbourne, Hertfordshire avant de déménager à Arrington dans le Cambridgeshire.

Gillian a donné naissance à une fille en 1992, mais a reçu une nouvelle tragique en 1996 lorsqu’elle a fait une fausse couche.

Moins d’un an plus tard, alors qu’elle était de nouveau enceinte, on lui a dit que le bébé qu’elle portait avait de graves anomalies et on l’a encouragée à interrompre la grossesse.

Malgré tous les obstacles qu’elle a dû franchir, Gillian est devenue mère pour la deuxième fois en 1999.

Gillian et Geoff se sont finalement séparés en 2009 et les détails de sa vie personnelle sont restés secrets.

Mais elle était liée à Dave Fairbairn et il semblait qu’elle était enfin prête à se marier avec lui.

Malheureusement, le couple a rompu en décembre 2020, avant même de pouvoir marcher dans l’allée.

Bien que Gillian garde sa vie personnelle à l’abri des projecteurs, il est prudent de supposer qu’elle profite de la vie de célibataire.

Pendant ce temps, EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Getty

Mais Gillian Taylforth s’est-elle mariée elle-même ?[/caption]