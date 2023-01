Qui est la star de The Apprentice Tim Campbell et quelle est sa valeur nette?

IL EST JUSTE de dire que Tim Campbell s’est très bien débrouillé depuis qu’il a été couronné premier vainqueur de The Apprentice.

La star de la télévision est maintenant devenue un homme d’affaires extrêmement prospère.

L’homme d’affaires Tim Campbell est surtout connu pour The Apprentice[/caption]

Qui est Tim Campbell ?

Né le 27 septembre 1975, Tim Campbell est un homme d’affaires britannique qui a travaillé pour Lord Alan Sugar au milieu des années 2000.

Diplômé en psychologie de l’Université de Middlesex, il a été directeur de projet de la division Santé et beauté d’Amstrad, avant de cofonder l’association caritative Bright Ideas Trust en 2007, aux côtés du consultant en affaires publiques Richard Morris.

Tim a également été ambassadeur de l’entreprise sociale lors d’une initiative gouvernementale visant à appliquer des solutions modernes aux problèmes sociaux et environnementaux.

En 2012, il a reçu un MBE pour ses services à Enterprise Culture.

Tim a cofondé l’agence de marketing numérique Marketing Runners Ltd avec Derin Cag, en 2016, qu’il continue de diriger.

Quelle est la valeur nette de Tim Campbell ?

Il est juste de dire que Tim vaut un bob ou deux.

Son solde bancaire a été augmenté à hauteur de 100 000 £ lorsqu’il a remporté The Apprentice.

En 2023, la valeur nette de Tim est estimée entre 750 000 £ et 3,5 millions de £, selon les rapports.

Quand Tim Campbell a-t-il remporté The Apprentice ?

Outre ses nombreux projets et sa carrière commerciale réussie, Tim est peut-être mieux connu pour sa victoire lors de la première saison de The Apprentice, diffusée en 2005.

Le prix de son gagnant l’a vu travailler pour Lord Sugar pendant un an, gagnant un salaire de 100 000 £.

Un documentaire d’une heure a été réalisé sur la base de son nouveau travail, intitulé The Apprentice: Tim In The Firing Line , qui a été diffusé en février 2006.

Tim Campbell est-il marié ?

Tim a épousé sa femme Jasmine le 12 juillet 2008, après s’être rencontré en 1997.

Sur Instagram, il a tendance à l’appeler “Mme C”.

Elle passe par la poignée Instagram @j4zzyC et publie régulièrement des clichés de célébration et de vie de famille.

Le couple est parent de deux enfants, Kayla et Aaron.

Aaron est né le 8 novembre 2009.

Kayla, née le 8 juin 2001, a terminé ses études à l’Université de York en mai 2022.

Quand Tim Campbell a-t-il remplacé Claude Littner dans The Apprentice ?

En 2022, Tim a remplacé Claude Littner en tant que l’un des intervieweurs d’Alan Sugar dans la saison 16 de The Apprentice.

La décision a été prise après que Claude s’est gravement blessé à la jambe droite, en avril 2021, à la suite d’un accident.

Claude a déclaré que sa blessure était si grave que les médecins ont envisagé de lui amputer la jambe.

Tim remplacera à nouveau Claude dans la 17e saison.