Qui est la star de Love Island, Tink Reading ?

LOVE ISLAND accueille six nouvelles filles dans la villa dans le cadre de la touche Casa Amor.

Alors que l’une des nouvelles bombes peut être très familière aux fans de l’émission de rencontres ITV2, Tink Reading est définitivement un nouveau visage pour les téléspectateurs de Love Island.

ITV/Shutterstock

Qui est Tink Reading ?

Tink est une chef de projet de 26 ans originaire de Birmingham qui se décrit comme « espiègle et pleine d’énergie ».

Elle a laissé entendre qu’elle pourrait être prête à provoquer des étincelles dans la villa avec son énergie excitable.

Tink a déclaré : « Je ne me prends pas trop au sérieux, car j’aime juste m’amuser.

« Je peux avoir l’air mignon et innocent, mais j’ai un côté fougueux – si j’ai un problème, je n’ai aucun problème à le dire. »

Révélant ce qui l’attire chez un homme, elle a déclaré: «Ils doivent être axés sur la famille, avoir des objectifs de carrière solides et les manières sont une très grande chose pour moi.

« Les bonnes manières ne coûtent rien, donc je veux voir comment ils interagissent avec les autres. »

La tournure de Casa Amor voit les garçons et les filles de la villa d’origine se séparer et faire face à la tentation alors qu’ils se rencontrent et apprennent à connaître les nouvelles bombes.

Avant d’entrer dans la villa, Tink a révélé qu’elle avait les yeux rivés sur deux des insulaires; Mitchel Taylor et Scott Van Der Sluis.

Elle a dit à propos de Mitchel : « J’aime la façon dont il a le dos de ses amis, mais il n’a pas non plus peur de dire son opinion à ses amis s’il n’est pas d’accord avec eux.

« J’ai aussi cette qualité, je ne serai pas juste d’accord avec mes amis parce que ce sont mes amis.

« De toute évidence, il est aussi très beau et mon type sur papier. »

Elle a dit de Scott : « Il n’a pas déconné là-dedans – il sait ce qu’il aime et il est coincé avec ça.

« Il n’a pas tout fait, ‘Je vais jouer à des jeux’, il semble juste sincère dans ce qu’il dit. »

Tink Reading est-il sur Instagram et TikTok ?

Tink a un compte Instagram à la poignée @tinkreadingxo.

Avant son entrée sur Love Island, elle comptait un peu plus de 4 000 abonnés – un nombre qui augmentera sans aucun doute à mesure que son séjour sur Love Island se poursuivra.

La page de Tink regorge de photos de sorties nocturnes avec ses amis, ainsi que de photos de voyages et de vacances.

Tink a également un compte TikTok, qui a également le pseudo @tinkreadingxo, où elle publie souvent des vidéos d’elle-même en train de se synchroniser avec des chansons.

Qui fait partie du casting de Love Island 2023 ?

Les filles de Casa Amor ont été confirmées comme Tink, Abi Moores, Gabby Jeffery, Danielle Mazhindu, Tink Reading et Amber Wise.

Molly Marsh est également là pour faire bouger les choses – qui a été expulsée de la série de manière choquante une semaine seulement avant le début de Casa Amor.

Les nouveaux garçons ont également été confirmés, avec Kodie Murphy, Ouzy See, Zachary Ashford, Elom Ahlijah-Wilson, Lochan Nowacki et Benjamin Noel rejoignant la villa.

Un certain nombre de candidats ont été largués de Love Island depuis son lancement début juin avec 10 insulaires d’origine.

Cependant, les concurrents ne manquent jamais, grâce à l’afflux constant de nouvelles bombes qui arrivent.

Les candidats encore présents dans la villa Love Island sont les suivants :

Kady McDermott, ancienne star de Love Island et influenceuse

Montel McKenzie , gestionnaire de compte et footballeur semi-professionnel

Scott Van Der Sluis, footballeur

Leah Taylor, chef d’entreprise

Sammy Root, chef de projet

Whitney Adebayo, entrepreneuse

Zachariah Noble, entraîneur personnel

Jess Harding, propriétaire d’une clinique de beauté

Mitchel Taylor, ingénieur gazier

Catherine Agbaje, agent immobilier

Ella Thomas, mannequin

Tyrique Hyde, footballeur semi-professionnel

Quand est Love Island 2023?

Love Island est diffusé tous les soirs sur ITV2 à 21 heures, avec des épisodes atterrissant sur ITV Hub peu de temps après.

Du dimanche au vendredi, de nouveaux épisodes sont diffusés, tandis que le samedi soir, il y a un épisode spécial de faits saillants, rempli de séquences inédites.

Les téléspectateurs peuvent rattraper toutes les séries de Love Island sur le ITV Hub.