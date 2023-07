Qui est la star de Love Island, Abi Moores ?

ABI MOORES est l’une des bombes de Casa Amor qui a rejoint le casting de la série estivale 2023 de Love Island.

La star est l’une des six filles qui ont été envoyées pour faire bouger les choses dans la villa Love Island alors que la dixième édition de l’émission de rencontres ITV2 passait à mi-chemin.

ITV/Shutterstock

Qui est Abi Moores ?

Abi est une hôtesse de l’air de 25 ans du Hampshire.

Elle a dit qu’elle était entrée sur Love Island pour trouver un amour durable et qu’elle était à la recherche d’un petit ami.

« Tout le monde sur Love Island est tellement sexy », a déclaré Abi.

« J’ai l’impression que le genre de personne qui ferait Love Island est définitivement le type de personne avec qui je pourrais avoir une relation. »

Abi s’est décrite comme « assez fougueuse et fougueuse », mais a admis qu’elle était « très chic et polie ».

Elle a déclaré: «Je suis très pétillante et je suis très positive.

« Je suis dans la manifestation et dans un état d’esprit positif. »

Abi a ajouté : « Je suis très actif et j’aime faire des choses aventureuses ; J’adore les montagnes russes, le quad, l’alpinisme mais en même temps, j’adore m’allonger autour d’une piscine toute la journée.

Pendant son séjour à la villa, Abi recherchera quelqu’un de « fidèle, gentil et drôle » qui a « de bonnes plaisanteries et un bon sens de l’humour et qui dégage une bonne énergie ».

Les garçons qui ont attiré son attention sont Scott Van Der Sluis, Mitchel Taylor et Sammy Root.

Abi a expliqué : « Scott, il est tellement beau ! Il est mon type à un T absolu; cheveux noirs, corps magnifique.

« Mitch, je l’ai aimé dès le premier jour, la seconde où il est entré. J’aime son accent du nord.

« Je suis né à Manchester, donc nous avons une petite connexion. Je pense qu’il est si beau et qu’il a un corps incroyable.

« Sammy, il a vraiment une bonne énergie et un chappy effronté. J’adore son petit sourire », a-t-elle ajouté.

Abi Moores est-il sur Instagram et TikTok ?

Avant même que son passage sur Love Island ne soit confirmé, Abi comptait 24,3 000 abonnés sur Instagram.

Sur sa page, elle partage diverses photos de ses voyages et vacances, ainsi que du contenu mode.

Abi semble publier du contenu pour la marque de vêtements en ligne Boohoo.

Sa page Instagram se trouve sous le pseudo @abimooresxox.

Sur TikTok, également @abimooresxox, Abi comptait plus de 34 000 abonnés avant ses débuts à Love Island.

Qui fait partie du casting de Love Island 2023 ?

Abi est rejoint dans le casting de Casa Amor par les nouvelles filles Gabby Jeffery, Danielle Mazhindu, Tink Reading et Amber Wise.

Molly Marsh, qui a été expulsée de la série de manière choquante juste une semaine avant le début de Casa Amor, est également venue pour faire bouger les choses.

Les nouveaux garçons ont également été confirmés, avec Kodie Murphy, Ouzy See, Zachary Ashford, Elom Ahlijah-Wilson, Lochan Nowacki et Benjamin Noel rejoignant la villa.

Love Island a commencé avec 10 insulaires originaux, bien qu’un certain nombre de candidats aient depuis été exclus de l’émission.

Grâce à l’afflux constant de nouveaux concurrents qui arrivent, cependant, les insulaires ne manquent jamais.

Les candidats encore présents dans la villa Love Island sont les suivants :

Kady McDermott, ancienne star de Love Island et influenceuse

Montel McKenzie , gestionnaire de compte et footballeur semi-professionnel

Scott Van Der Sluis, footballeur

Leah Taylor, chef d’entreprise

Sammy Root, chef de projet

Whitney Adebayo, entrepreneuse

Zachariah Noble, entraîneur personnel

Jess Harding, propriétaire d’une clinique de beauté

Mitchel Taylor, ingénieur gazier

Catherine Agbaje, agent immobilier

Ella Thomas, mannequin

Tyrique Hyde, footballeur semi-professionnel

Quand est Love Island 2023?

Love Island est diffusé tous les soirs sur ITV2 à 21h.

Du dimanche au vendredi, de nouveaux épisodes sont diffusés, tandis que le samedi soir, il y a un épisode spécial de faits saillants, rempli de séquences inédites.

Les téléspectateurs peuvent rattraper toutes les séries de Love Island sur le ITV Hub.