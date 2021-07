Qui est la star de la Police Academy Michael Winslow et quelle est sa valeur nette ?

MICHAEL Winslow est connu pour être l’homme aux 10 000 effets sonores et ses rôles dans les films de la Police Academy.

Le mardi 13 juillet, l’audition de Winslow pour L’Amérique a du talent a épaté les juges.

NBC/ America’s Got Talent

Les compétences d’imitation sonore de Michael Winslow ont attiré beaucoup d’attention[/caption]

Qui est Michael Winslow ?

Michael Leslie Winslow est né le 6 septembre 1958 à Spokane, Washington.

C’est un acteur, comédien et beatboxer américain connu sous le nom de The Man of 10,000 Sound Effects pour ses talents à produire des sons réalistes avec sa voix.

Il est célèbre pour son rôle de Larvell Jones dans les sept films de la Police Academy.

Winslow a également joué dans Spaceballs, le prochain film de Cheech et Chong et Nice Dreams, The Love Boat.

Il est apparu dans des publicités pour Cadbury et GEICO.

Winslow a deux enfants avec Belinda Church, décédée en 1993.

Quelle est la valeur nette de Michael Winslow ?

Winslow prétend qu’il a eu quelques amis en grandissant.

Il imitait le bruit des moteurs, des flatulences et des animaux ou tout ce qui faisait du bruit, pour s’occuper.

Après l’université, les compétences d’imitation sonore de Winslow ont attiré beaucoup d’attention dans les boîtes de nuit et les théâtres, ce qui lui a valu assez d’argent pour se produire dans Hollywood.

Selon Valeur nette des célébrités, la valeur nette de Winslow est estimée à 1,5 million de dollars en 2021.

NBC/ America’s Got Talent

Winslow a été présenté sur America’s Got Talent[/caption]

Pourquoi Michael Winslow est-il tendance ?

Winslow a été présenté sur America’s Got Talent le mardi 13 juillet.

« America’s Got Talent est l’endroit où je peux montrer au monde que j’ai encore quelque chose à offrir, j’ai encore des sons à faire. Il y a encore de la place pour un peu plus », a déclaré Winslow lors de son audition.

Winslow a présenté des sons de différents genres musicaux et des carillons d’avion lors de l’épisode de mardi.

Il n’a pas fallu longtemps au juge Simon Cowell pour reconnaître Winslow disant à la star de la Police Academy : « Je ne peux pas vous dire à quel point je suis ravi que vous soyez ici. »

Winslow a partagé avec les quatre juges, Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, et Howie Mandel, comment il est entré dans les effets sonores.

« Quand j’étais jeune, je n’avais pas beaucoup d’amis. J’étais un morveux de l’Air Force, donc tous les deux ou trois ans, nous devions déménager.





« Cela signifiait que je devais me faire mes propres amis, mes propres films, ma propre bande originale, mon propre paysage sonore. Je peins juste mon propre paysage sonore.

Winslow a révélé que son fils lui avait dit : « C’est America’s Got Talent, tu peux venir ici et être tout ce que tu veux au lieu d’être forcé d’être quelque chose que tu fais. C’est le spectacle où vous devenez vous-même.

Winslow est descendu de scène avec quatre votes oui et a déclaré à Crews : « Ma vie a encore changé pour le mieux. J’ai reçu une autre bénédiction.