Qui est la star de Heat Pia Miranda ?

Le drame Heat de CHANNEL 5 apporte avec lui un casting de stars.

Cela inclut l’actrice Pia Miranda qui a obtenu son premier travail d’actrice sur un feuilleton australien très célèbre.

Getty

Pia Miranda est une actrice australienne qui s’est fait connaître dans Neighbours[/caption]

Qui est Pia Miranda ?

Pia Miranda est née le 15 juin 1973 et est une actrice australienne.

Après l’université, elle a étudié le théâtre à l’Atlantic Theatre Company à New York pendant un an.

Après cela, elle s’est taillé une carrière réussie en tant que star de cinéma et de télévision.

Pia est devenue célèbre en 1998 lorsqu’elle a joué Karen Oldman dans Neighbours.

Après cela, elle a lancé sa carrière cinématographique avec son rôle dans le long métrage de 2000 Looking for Alibrandi.

Ce film australien est basé sur le roman du même nom de Melina Marchetta.

Dans quoi Pia Miranda a-t-elle joué ?

Au fil des ans, Pia est devenue un visage familier à la télévision australienne.

En 2015, l’actrice a joué Jodie Spiteri dans Wentworth, suivie de son rôle de Jen dans Mustangs FC (2017-2020).

Elle a également joué dans The Time of Our Lives et dans le drame australien populaire The Secret Life of Us, jouant Talia.

Pia a également été présentée dans The Glass House, Grass Roots et les talk-shows australiens The Panel et The Project.

En 2019, elle a remporté Australian Survivor.

Quelle est la valeur nette de Pia Miranda ?

La valeur nette de Pia se situerait entre 100 000 £ et 1 M £.

Son solde bancaire a été augmenté lorsqu’elle a remporté Survivor.

S’exprimant à l’époque, elle a déclaré que « toute la douleur en valait la peine » lorsqu’elle a remporté le prix de 500 000 $ (258 000 £).

S’adressant à news.com.au, elle a déclaré: « Bon sang, je ne pense pas que je travaillerai à nouveau en tant qu’acteur, donc l’argent me suffira probablement! Honnêtement, je ne sais pas ce qui va m’arriver maintenant. Vous savez, nous sommes une famille australienne normale avec une hypothèque, et nous travaillons dur pour la payer. Les acteurs australiens ne sont pas très bien payés.

« C’est un peu écrasant pour moi en ce moment, et je n’y ai pas vraiment pensé. »

Pia Miranda est-elle mariée ?

En mars 2001, Pia épouse son petit ami Luke Hanigan, chanteur et guitariste du groupe australien Lo-Tel.

Ils se sont mariés à la chapelle Elvis Presley à Las Vegas après quatre mois de fréquentation.

Le couple a deux enfants, Lily et James.