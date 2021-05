La star de BACHELORETTE, Tanner Guisness, est la dernière mignonne en lice pour la rose finale de Katie Thurston.

Il est également l’un des concurrents les plus intéressants de la série jusqu’à présent!

Qui est la star de Bachelorette Tanner Guisness?

Selon son LinkedIn, Guisness est chargé de compte pour une société d’assurance titres du sud de la Californie, ce qui en fait un natif de la côte ouest, comme Katie Thurston.

Il est diplômé de l’Université du Colorado à Boulder, où il s’est spécialisé en marketing – ce qu’il a en commun avec Katie Thurston.

Et, selon sa page Instagram, il est également fan de chiens et de parachutisme.

Mais il y a un autre fait intéressant à propos de Guisness qui montre qu’il n’est pas que des affaires!

Quelle est l’invention de Tanner Guisness?

En plus de travailler pour la société titre, Guisness est le fondateur et PDG de Dyeislife, qu’il a fondé en 2015.

Selon le site Web de Dyeislife, la mission du jeu à boire est de «diffuser le jeu d’un océan à l’autre, de vous apporter le meilleur contenu non filtré / non PC pour votre plus grand plaisir, et de garder Dyeislife entre les mains des personnes qui l’ont rendu génial au départ, tout de toi! »

Il y a plus de 150 000 membres sur la plateforme.

On dirait qu’il est toujours un enfant dans l’âme!

À quelle fraternité appartenait Tanner McGuisness?

Tanner McGuisness a développé son amour pour les jeux à boire à l’université.





Il était membre de la fraternité Sigma Pi Epsilon.

McGuisness est également originaire de San Diego.

Et le meilleur de tous, il admet qu’il aime les blagues sexuelles!