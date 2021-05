Qui est la star de Bachelorette Joshua Tylerbest et quel âge a-t-il?

JOSHUA Tylerbest est l’un des nombreux hommes qui recherchent le cœur de Katie Thurston lors de la saison 17 de The Bachelorette.

La nouvelle saison devrait sortir le 7 juin 2021 sur ABC.

4 Joshua Tylerbest Crédit: Instagram @joshtylerbest

Qui est Joshua Tylerbest, la star de Bachelorette?

Joshua vit à Miami et travaille pour Invisors en tant que Senior Advisor Workday Sales Solutions, par LinkedIn.

Le cabinet de conseil spécialisé met l’accent sur la gestion financière, l’analyse et la «gestion du capital humain».

4 Joshua Tylerbest a 25 ans et vient de Miami, en Floride Crédit: Instagram @joshtylerbest

Il est diplômé de l’Université de Miami en 2018 et faisait partie de l’équipe d’encouragement de l’école.

Joshua a également une oreille pour la musique et a un compte Soundcloud où il a partagé certains de ses morceaux préférés.

Quel âge a-t-il?

À 25 ans, Joshua a quelques années de moins que Katie.

Il compte actuellement environ 2500 abonnés Instagram, mais ce nombre devrait augmenter de manière exponentielle après que Josh ait fait ses débuts.

Basé sur ses réseaux sociaux, le diplômé de l’UF est un père de famille et aime passer du temps avec sa maman.

Il s’est même autoproclamé « garçon de maman » sur Instagram.

Qui anime The Bachelorette cette saison?

En plus de nouveaux visages, The Bachelorette verra également un nouvel hôte cette saison.

La Bachelorette a annoncé en mars que Chris Harrison volonté plus maintenant être hôte cette saison.

La franchise a publié une déclaration disant: «Alors que nous poursuivons le dialogue pour atteindre une plus grande équité et une plus grande inclusion au sein de la franchise The Bachelor, nous nous engageons à améliorer la représentation BIPOC de notre équipe, y compris dans les rangs des producteurs exécutifs.

4 Chris Harrison Crédit: Extra

« Ce sont des étapes importantes pour effectuer un changement fondamental afin que notre franchise soit une célébration de l’amour qui reflète notre monde. »

Anciennes stars Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe reprendra le rôle cette saison.

Adams a trouvé l’amour la saison dernière et est maintenant fiancé à Zac Clark. Bristowe a participé à la saison 11.

Que s’est-il passé lors de la saison de Katie Thurston?

La saison de Katie aurait été si réussi qu’il s’est enveloppé tôt.

Les initiés ont partagé que la nouvelle star de la franchise était « en contrôle » et a très rapidement renvoyé beaucoup d’hommes à la maison.

4 Katie Thurston Crédit: ABC

Des sources ont déclaré: «Katie contrôlait et s’assurait que les hommes qu’elle voulait étaient là et les hommes qui ne l’intéressaient pas, elle a envoyé ses valises.

Ils ont ajouté tournage « S’est très bien passé et il s’est terminé une semaine avant la date prévue. »

La production a commencé au Nouveau-Mexique en mars et enveloppé le samedi 24 avril.