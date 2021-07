Qui est la star de Bachelor in Paradise, Ivan Hall ?

IVAN Hall a fait ses débuts dans la franchise The Bachelor en 2020

Hall est un ancien concurrent sur La bachelorette.

Qui est Ivan Hall ?

Salle Ivan, 29 ans, était l’un des 32 concurrents qui se battaient pour voler Tayshia Adams coeur dans la saison 16 de The Bachelorette.

Diplômé de la Texas Tech University, Hall a un diplôme en génie aéronautique et après avoir obtenu son diplôme en 2015, a obtenu un emploi chez Lockheed Martin, une entreprise basée dans le Maryland qui construit des jets pour l’armée.

Hall est aussi un père de famille. Il est très proche de sa mère et dit qu’il lui parle tous les jours.

« Mes parents ont toujours fait de mon frère et moi la plus grande priorité de leur vie et c’est exactement ainsi que j’élèverai et aimerai mes futurs enfants. Ils m’ont fourni tout ce dont je pouvais désirer ou avoir besoin en grandissant. … Je peux Je ne les rembourserai jamais complètement, mais je continuerai d’essayer pour le reste de ma vie. Je vous aime, maman et papa », a déclaré Hall à propos de ses parents.

Sa nationalité est à moitié noire et à moitié philippine, et a été le premier concurrent blasien de l’histoire de la série.

Qu’a dit Ivan Hall à propos de Chris Harrison ?

En février 2021, Hall a exprimé ses opinions sur l’ancien hôte, celui de Chris Harrison commentaires à l’ancien concurrent Rachel Lindsey.

Hall a révélé qu’il ne reviendrait probablement pas dans la franchise avec Harrison comme hôte.

« À l’avenir, honnêtement, je ne sais pas comment tout cela va changer, mais pour moi par exemple, s’ils ont de futurs spectacles et s’ils me demandent d’être sur Baccalauréat au paradis ou quelque chose comme ça – et je suis sûr que beaucoup d’autres candidats ressentent cela aussi – je ne me sentirais pas à l’aise si Chris était là, pour être tout à fait franc », a déclaré Hall au magazine People.

« Je ne dis pas qu’il ne peut pas se rétablir, qu’il ne peut pas apprendre de tout cela, mais, vous savez … ce serait vraiment trop tôt, vraiment. »

« Je pense qu’il doit prendre un certain temps pour vraiment se pencher sur lui-même et vraiment avoir beaucoup de conversations difficiles et comprendre pourquoi il croit ce qu’il croit à ce stade de sa vie », a conclu Hall.

Ivan Hall sera-t-il dans cette saison de Bachelor in Paradise ?

La saison 7 de Bachelor in Paradise devrait être diffusée le 16 août 2021.

Ivan Hall sera parmi le casting qui revient de la franchise pour jouer la saison à venir.

Rejoindre Hall sera également Le célibataire anciens franchisés :

Malgré la controverse sur Harrison, Hall sera de retour et a même révélé à People qu’il avait vraiment apprécié son temps dans la série.

« Les producteurs ont pris soin de moi », se souvient-il. « Ils ont montré mon discours BLM. Ils ont montré à mon frère qui est un criminel avec des larmes. Et ils ont rendu ma famille et mon histoire incroyables pour l’Amérique. Je suis donc très reconnaissant de tout cela. »