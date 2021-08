Qui est la star de Bachelor in Paradise, Brendan Morais?

BRENDAN Morais est un couvreur, acteur et mannequin commercial du Massachusetts.

Brendan va rejoignez le casting de Bachelor in Paradise avoir une seconde chance de trouver l’amour.

2 Brendan Morais est une âme sensible qui est prête à partager sa vie avec une femme spéciale Crédit : Instagram/Brendan Morais

Qui est Brendan Morais ?

Brendan Morais, 31 ans, faisait partie de la saison 16 Bachelorette concurrents qui cherchaient à gagner Le cœur de Tayshia Adam dans le spectacle.

Pourtant, il a quitté la compétition au cours de la semaine 11.

Selon sa biographie sur ABC, Brendan se concentre sur cette attraction initiale lorsqu’il rencontre une femme.

Il aime faire en sorte qu’une femme se sente désirée et se décrit comme un vrai romantique.

Dans son temps libre, Brendan aime le vrai crime, s’entraîner et passer du temps avec ses amis.

2 Brendan a quitté la saison Bachelorette de Tayshia Adams la semaine 11 Crédit : Getty

D’où vient Brendan Morais ?

Brendan est originaire de Milford, Massachusetts mais passe beaucoup de temps à Los Angeles.

Il dit qu’il veut retourner en banlieue pour élever sa famille une fois qu’il aura trouvé une femme.

Après avoir perdu son père à un jeune âge, il savait que son but dans la vie était d’être un père.

Quel est le travail de Brendan Morais ?

Brendan est un couvreur, mannequin et acteur commercial.

Il prétend aimer être son propre patron.

Morais a joué un voyou russe dans le film « The Equalizer » avec Denzel Washington, selon Milford Daily News.

Il a également réalisé des publicités pour Jeep, le yaourt grec FAGE, Truly Hard Seltzer et JoS. A. Bank, et a été mannequin pour New Balance et Life is Good.

Bien qu’il jongle avec toutes sortes d’emplois différents, la véritable passion de Brendan est d’entraîner l’équipe de basket-ball de son lycée.

Brendan Morais a-t-il des médias sociaux?

Brendan a une présence active sur Instagram et compte plus de 328 000 abonnés.

Il télécharge régulièrement ses photos de mannequins dans son flux et donne à ses abonnés un aperçu de sa vie personnelle.

Baccalauréat au paradis sera diffusée le 16 août sur ABC.