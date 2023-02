Qui est la star de 90 Day Fiancé Big Ed Brown ?

BIG Ed Brown est un visage de fiancé de 90 jours qui est devenu synonyme de mèmes en ligne.

Le petit gars au grand cœur a ensuite gagné sa vie grâce aux réseaux sociaux.

Qui est « Big Ed » Brown ?

Big Ed a fait ses débuts dans 90 jours sur Avant les 90 jours saison 4, voyageant à l’autre bout du monde pour rencontrer son ancienne flamme Rosemarie aux Philippines.

“Ce qui m’a le plus attiré vers Rose, c’est qu’elle m’admirait, et ça faisait vraiment du bien. Au bout d’un moment, quand quelqu’un vous regarde, ça fait du bien. Mais elle a ouvert mon cœur à l’amour”, a-t-il partagé avec le magazine Us.

La relation entre Rose, 23 ans, et Ed, 54 ans, n’a pas fonctionné, et certains fans ont été dérangés par la façon dont il l’a traitée.

Dans un épisode de la série, il l’a encouragée à se brosser les dents et à se raser les jambes.

Big Ed a un travail de jour en tant que photographe professionnel à San Diego, et son portfolio comprend des photos de mariage, des portraits de famille et des séances de mode.

Il a déjà été marié une fois à une femme nommée Sandra Heckman et le couple partage une fille nommée Tiffany.

Qu’est-il arrivé à son cou ?

Big Ed est né avec le syndrome de Klippel Feil (KFS), une maladie osseuse rare.

Le KFS se caractérise par un cou court et une mobilité restreinte de la partie supérieure de la colonne vertébrale.

Alors que certaines personnes qui souffrent de KFS ne présentent aucun symptôme, d’autres peuvent souffrir de problèmes nerveux et de douleurs, notamment des douleurs au dos et au cou et des maux de tête fréquents.

Big Ed, qui mesure 4’11”, a expliqué à Entertainment Tonight qu’en raison du syndrome, il a une “amplitude de mouvement limitée” ainsi qu’une “cavité thoracique plus grande que la normale”.

Il a dit qu’il avait été victime d’intimidation en grandissant, mais qu’il avait appris à s’aimer.

Que fait Big Ed comme travail ?

En raison de sa renommée acquise grâce à la télé-réalité, il a évolué en tant que star de la télé-réalité et influenceur des médias sociaux.

Avant sa renommée en ligne, il a travaillé comme photographe professionnel spécialisé dans les mariages, les prises de vue en studio et la publicité.

Il a également travaillé comme architecte d’intérieur.

Grâce à sa nouvelle renommée en ligne, il a pu créer une boutique en ligne appelée This Is Big Ed, où il vend différents produits tels que des tapis de souris, des cartes postales, des cahiers, des chemises et des tasses brillantes.

Big Ed a-t-il trouvé l’amour sur 90 Day Fiancé: The Single Life?

Après la séparation de Rosemarie et Big Ed, il est rentré chez lui et cherchait à retomber amoureux sur 90 Day Fiancé: The Single Life.

“Quand je suis revenu des Philippines [in September], je suis vraiment revenu, comme, c’était juste un gaspillage de mon argent et une perte totale de mon temps, et j’ai échoué. Heureusement, je n’ai pas perdu ma fille, ce qui était ma plus grande préoccupation », a déclaré Brown, 54 ans, à US Weekly lors de la promotion du nouveau spin-off.

90 Day Fiance's Rose, 23 ans, a quitté Ed, 55 ans après avoir largué la bombe, il refuse d'avoir plus d'enfants et veut une vasectomie

“Je n’ai pas pensé aux femmes, puis je me suis dit : ‘OK, ça fait huit mois. Ed, est-ce que tu vas remonter sur le cheval ?’ »

Il “fait appel à une aide professionnelle pour améliorer son jeu de rencontres” et décide de tenter sa chance “en demandant à quelqu’un pour qui il a le béguin depuis un moment”, selon People.

Dans le nouveau spin-off, Brown et cinq autres célibataires de l’univers 90 Day Fiancé se lanceront dans leur voyage pour retrouver la romance.

Il est rejoint par Colt Johnson, Molly Hopkins, Fernanda Flores, Danielle Mullins et Brittany Banks.

La première série de 90 Day Fiancé a fait ses débuts en 2014 en tant que docu-séries autour du processus de visa K-1. Depuis le début de l’émission, une variété de retombées de différentes intrigues d’acteurs ont vu le jour.

Avec les débuts de Single Life, il y a neuf émissions dérivées de 90 jours au total.