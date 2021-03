La candidate au Bachelor de la saison 25 CONTROVERSIAL Rachael Kirkconnell a été élevée dans le sud profond avec deux frères et sœurs.

La finale de la saison de Le célibataire est juste au coin de la rue, avec les concurrents Rachael, Michelle Young et Bri Springs gauche pour Matt James à choisir.

Qui est la sœur de Rachael Kirkconnell, Trinity et quel âge a-t-elle?

Trinity Kirkconell est Rachael Kirkconnell’s sœur cadette.

Elle aurait six ans de moins que Rachael, ce qui la rendrait âgée de 18 ans.

Rachael a qualifié Trinity de «meilleure amie intégrée» sur Instagram.

Trinity vit actuellement à Atlanta, non loin de l’endroit où les frères et sœurs ont grandi à Cumming, Géorgie.

Les frères et sœurs font partie d’une «famille unie», selon la biographie du Bachelor de Rachael.

«En fin de compte, c’est l’amour qui rend votre vie plus spéciale que les autres», dit Rachael.

« La vie peut être dure et vraiment difficile et sombre parfois, mais si vous avez quelqu’un à vos côtés qui vous aime plus qu’ils ne s’aiment eux-mêmes, cela en vaut la peine à la fin. »

Est-elle une danseuse?

Trinity a déclaré qu’elle était danseuse dans sa bio Instagram.

Sur YouTube, elle est abonnée à des chaînes de danse comme FusionDanceCo et Ck Danceworks, Inc.

Selon son Facebook, elle fréquente la Kennesaw State University et est actuellement en couple.

Sur les réseaux sociaux, on la voit souvent sortir avec des amis, partir en vacances ou sortir avec son petit ami Richard.

Trinity a-t-elle dit quelque chose sur le scandale du racisme The Bachelor?

Les fans ont critiqué Rachael pour avoir déjà aimé les messages «racistes» et assister à une fête «antebellum» à l’ancienne.

Les frères et sœurs de Rachael n’ont pas parlé de son scandale de racisme, mais ses parents l’ont fait.

Rachael a été élevé par Darrell et Kim Kirkconnell dans sa ville natale de Cumming, en Géorgie.

Kim est venue à la défense de sa fille après un utilisateur TikTok a accusé Rachael de l’avoir intimidée au lycée pour «aimer les noirs».

D’autres allégations ont également été faites contre Kirkconnell.

«Elle est allée dans un autre lycée», a déclaré sa mère Kim Kirkconnell à @bachelornationscoop, faisant référence à l’accusatrice Maddy Bierster.

«Elle a inventé tout cela pour votre attention.

«Et vous attaquez quelqu’un dont la seule preuve est qu’elle aimait une photo d’une fille qui se trouvait dans une fraternité qui avait un drapeau confédéré.

« C’est totalement ridicule. »

Les commentaires de Kim ont été rapportés par Séries TV Ace.

La mère de la star de télé-réalité a ajouté: « Rachael n’a jamais intimidé cette fille pour avoir aimé les hommes noirs. »

Ont-ils d’autres frères et sœurs?

Rachael et Trinity ont un jeune frère nommé Greyson.

Greyson aurait 14 ans et serait toujours au lycée.

Rachael, qui a été une favorite toute la saison, a peut-être manqué l’épisode de Women Tell All Bachelor alors qu’elle se retrouvait dans les trois derniers matchs de Matt James.

Il est rapporté que Matt choisit Rachael comme son gagnant.

Après avoir été qualifiée de «raciste» par les fans, elle s’est excusée pour ses actions «offensantes» dans une longue déclaration Instagram.

Puis elle a filmé un clip Instagram tendu de huit minutes et a admis qu’elle était « fatiguée » de « ne rien dire » à travers l’indignation continue.

De son scandale, Rachael a déclaré qu’elle «allait publier des ressources» sur son compte Instagram qu’elle utilisait ou «prévoyait d’utiliser parce que l’apprentissage ne s’arrête jamais».

Elle a dit qu’elle hésitait dans le passé à publier des liens ou des ressources parce qu’elle « ne voulait pas que les gens pensent que c’est performatif ou pas quelque chose que je soutiens vraiment. »