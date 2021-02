La princesse Latifa et sa sœur aînée, la princesse Shamsa, ont tenté de s’échapper de leur famille à différentes occasions, mais ont été retrouvées et ramenées à Dubaï.

Les femmes sont toutes les deux filles du dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, et de l’une de ses épouses, Houria Ahmed Lamara – qui est algérienne.

Qui est la sœur de la princesse Latifa, la princesse Shamsa?

La princesse Shamsa, 38 ans, est membre de la famille dirigeante de Dubaï.

Elle a disparu à l’âge de 19 ans après avoir été arrêtée à la suite d’une tentative de fuite des griffes de son père.

Sa sœur, la princesse Latifa, a également tenté de s’échapper des années plus tard, mais elle a été arrêtée et ramenée aux Émirats arabes unis.

Dans une série de vidéos secrètes qu’elle a envoyées à ses amis, Latifa a accusé son père de la retenir en otage dans une villa de Dubaï.

Quand la princesse Shamsa s’est-elle enfuie?

La princesse Shamsa s’est enfuie pendant ses vacances avec des membres de sa famille dans leur domaine de Surrey en juillet 2000, mais a été arrachée dans une rue de Cambridge un mois plus tard.

Après s’être échappée de Surrey, elle est allée dans une auberge temporaire au sud de Londres.

La princesse Shamsa, alors âgée de 19 ans, a rencontré un avocat spécialisé en immigration et a demandé des conseils pour rester en Grande-Bretagne.

Elle s’est ensuite rendue à Cambridge, d’où elle a été enlevée.

Elle a déclaré qu’une nuit, après avoir visité un bar avec deux amis, une voiture s’est arrêtée avec au moins quatre hommes armés à l’intérieur – qui, selon elle, étaient des ressortissants de Dubaï du personnel personnel de Sheikh Mohammed.

Shamsa a déclaré avoir reçu l’ordre de monter dans la voiture, conduite vers une propriété à Newmarket, Suffolk, et transportée à Dubaï en jet privé le lendemain.

Se rappelant son enlèvement, elle a envoyé un e-mail à son avocat alléguant: «J’ai été rattrapé par mon père, il a réussi à me retrouver grâce à quelqu’un avec qui je suis resté en contact.

«J’ai été pris le 19 août, à Cambridge. Il a envoyé quatre hommes arabes pour me rattraper, ils portaient des fusils et me menaçaient, ils m’ont conduit chez mon père à Newmarket, ils m’ont fait deux injections et une poignée de comprimés , le lendemain matin, un hélicoptère est venu et m’a amené à l’avion, qui m’a ramené à Dubaï. Je suis enfermé jusqu’à aujourd’hui. «

Elle a ajouté: « Je n’ai vu personne, pas même l’homme que vous appelez mon père. Je vous ai dit que cela arriverait … Je connais ces gens, ils ont tout l’argent, ils ont tout le pouvoir, ils pensent qu’ils peuvent tout faire .

«Vous avez dit que s’il me kidnappait, vous contacteriez le ministère de l’Intérieur et les impliqueriez. Maintenant, je ne vous demande pas seulement de le signaler immédiatement, je demande votre aide et d’impliquer les autorités (impliquer tout le monde).

Où est la princesse Shamsa maintenant?

La princesse Shamsa n’a pas été vue en public depuis 20 ans.

Il est allégué qu’elle vit comme prisonnière dans la cage dorée de Dubaï.

Un initié qui est entré en contact avec Shamsa a affirmé que pendant près de deux décennies, la princesse avait été torturée, emprisonnée et droguée.

Sa sœur Latifa a tenté de s’échapper en 2018, mais a ensuite été capturée et ramenée à Dubaï – où elle a accusé son père de la garder en otage.

Dans une vidéo secrète qu’elle a envoyée à ses amis, Latifa a déclaré: « Je suis une otage et cette villa a été convertie en prison. Toutes les fenêtres sont barrées, je ne peux ouvrir aucune fenêtre. »

Ses amis appellent maintenant l’ONU à intervenir parce qu’elle a cessé de leur envoyer des messages.