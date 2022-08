ANDREW Tate est un célèbre kickboxeur et homme d’affaires anglo-américain.

Mais sa sœur Janine a amassé une suite en ligne en tant que blogueuse et mannequin.

Qui est la soeur d’Andrew Tate, Janine Tate ?

Janine est surtout connue en tant que créatrice de contenu qui aurait publié des vlogs et des défis sur sa chaîne YouTube – qui compte plus de 300 abonnés.

Elle a déjà collaboré avec son célèbre frère – y compris des vidéos populaires telles que le “défi de 24 heures”.

En plus de sa chaîne YouTube, Janine est également mannequin et influenceuse.

Elle possède un curriculum vitae impressionnant et a déjà fait la couverture de Cosmopolitan UK.

Andrew Tate a deux frères et sœurs, dont sa sœur Janine Crédit : Instagram/@cobratate

Janine Tate est-elle mariée et a-t-elle des enfants ?

Janine a gardé sa vie privée pour elle et on ne sait pas si elle est mariée et a des enfants.

Selon vim buzz, elle a une valeur nette de 12 millions de dollars.

Qui est la famille de Janine Tate ?

Janine est l’une des trois enfants de la famille Tate.

Elle est la fille avocate de feu la star américaine des échecs Emory Andrew Tate Jr.

Emrory a été qualifié de “absolument pionnier des échecs afro-américains” par le premier grand maître d’échecs noir Maurice Ashley et a appris à jouer au jeu dans son enfance.

Il a ensuite acquis une réputation de tacticien créatif et dangereux sur le circuit d’échecs américain.

Il a remporté environ 80 matchs de tournoi contre des Grandmasters avant sa mort en 2015.

Emory a également eu un autre fils, l’homme d’affaires multimillionnaire Tristan.

Avec le frère Andrew, le couple a construit son empire commercial en Roumanie – après avoir précédemment échangé des crypto-monnaies

Les frères passent la plupart de leur temps à voyager dans des supercars et à faire la fête.

Tristan partage régulièrement son style de vie luxueux sur son réseau social @talismantate.