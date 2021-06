Qui est la représentante Nancy Mace et combien d’enfants a-t-elle?

REPRÉSENTANT Nancy Mace a été élue à la Chambre des représentants en 2020.

La représentante américaine Nancy Mace a récemment fait vandaliser sa maison, mais qui est originaire de Caroline du Sud et quelles sont ses croyances?

Nancy Mace est née le 4 décembre 1977 en Caroline du Sud, où elle vit actuellement Crédit: Chambre des représentants des États-Unis

Qui est Nancy Mace?

Nancy Mace est née le 4 décembre 1977 en Caroline du Sud, où elle vit actuellement.

Elle a été la première femme à obtenir son diplôme du Corps of Cadets de The Citadel, le Collège militaire de Caroline du Sud en 1999.

En 2001, Mace a publié un livre sur son expérience au collège militaire intitulé In the Company of Men: A Woman at the Citadel.

Elle a ensuite fréquenté l’Université de Géorgie pour obtenir un diplôme en communication de masse.

Mace est actuellement représentant des États-Unis représentant la Caroline du Sud au Congrès.

Quel est le parti politique de Nancy Mace?

Mace reste l’un des membres les plus conservateurs sur le plan budgétaire de l’Assemblée générale.

Elle est la première femme républicaine élue au Congrès de Caroline du Sud.

Mace est également l’un des législateurs les plus favorables à la conservation de l’État avec une note de 100% avec Conservation Voters of South Carolina.

Nancy Mace a deux enfants nommés Miles et Eli Crédit: Instagram / Nancy Mace

Qui sont les enfants de Nancy Mace?

Mace a deux enfants nommés Miles et Eli.

Eli est le plus âgé à 14 ans et Miles n’a que deux ans de moins.

Elle est une mère célibataire.

Mace a partagé une vidéo sur Instagram le 1er juin 2021 de sa maison en Caroline du Sud vandalisée avec des obscénités Crédit: Instagram / Nancy Mace

Qu’est-il arrivé à la maison de Nancy Mace?

Mace a partagé une vidéo sur Instagram le 1er juin 2021 de sa maison en Caroline du Sud vandalisée avec des obscénités.

« C’est très effrayant », a déclaré la députée dans la vidéo.

«C’est une maison dans laquelle je vis avec mes enfants. Mes enfants ne sont même pas en sécurité sur le porche de leur propre maison.

Le graffiti disait « Pas de dieux, pas de maîtres, tous les politiciens sont bas ***** » avec des symboles souvent utilisés pour représenter Antifa.

Mace a appelé les forces de l’ordre pour enquêter et a également publié une vidéo d’un homme frottant les mots sur ses marches.

Dans un communiqué, le maire de Charleston, John Tecklenburg, a déclaré: « La décence humaine fondamentale n’est pas une question politique – et les personnes qui ne le comprennent pas seront punies dans toute la mesure de la loi. »